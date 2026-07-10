De fiesta en fiesta el fin de semana por las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal

´Procesión de la Virxe do porto, el año pasado E.C.

Hay fiestas con las orquestas más ‘top’ del momento que llenan los pueblos más pequeños y otras que, aun no siendo unas grandes celebraciones, se han hecho tan tradicionales que nadie quiere perdérselas.

Este es el caso cada verano de una de las fiestas de Valdoviño que convierten a Meirás en foco de atracción este fin de semana con sus festejos de O Porto.

Tres días de verbena que comenzaron el viernes y que continúan este sábado y mañana domingo. Hoy con el Trío Antha y la orquesta Panamá en la verbena nocturna y con el primero en la sesión vermú, que se celebrará tras la misa de las 12.30 en la capilla de O Porto.

El domingo habrá sesión vermú larga con el Dúo Veneguai. Antes, a las 11.00 horas, será la misa en la playa de A Mourillá y procesión marítima.

La villa de As Pontes calienta motores para sus días grandes de las fiestas del Carmen que se celebran la próxima semana. Este sábado habrá ya una nueva edición del Certame de Bandas, con la participación de la de la Escola de Música Charamela de Pontedeume, la Agrupación Musical Lira de San Miguel de Oia y la Banda Culural e Recreativa das Pontes.

En el concello de Pontedeume, Andrade está también de patrona y honra a la Virxe do Leite. Además de la misa –13.15– habrá sesión vermú y tardeo con el Dúo Sensación. la verbena correrá a cargo de esta misma formación y de Eureka. Antes de la música habrá una churrascada popular.

En Ferreira, San Sadurniño, se celebra el San Cristovo. La sesión vermú estará animada por la formación Ritmo, que también amenizará la verbena de la noche junto al dúo Karamba. Mañana domingo, la sesión vermú larga estará a cargo de la orquesta Escaparate.

La parroquia modestina de Santa Cruz celebra este sábado su tradicional fiesta del Carmen, con su anual comida popular en el campo de la fiesta, al lado de la iglesia de la patrona. Por la noche, habrá verbena con el Dúo Miami y la música pinchada por el Dj Calimero, que ya actuó en la noche del viernes, como aperitivo de la celebración de hoy.

Ya en Mañón, en O Barqueiro, adelantan también la celebración en honor a la Virgen del Carmen, con pasacalles este sábado a las 11.00 horas, a cargo de la Banda O Landro de Viveiro. A las 12.00 horas habrá misa cantada por el Coro do Barqueiro en la lonja, seguida de procesión. A continuación, se celebrará la sesión vermú con orquesta Dinastía, que repite de noche junto a la orquesta La Travesía.

El domingo habrá a las 13.00 horas misa solemne cantada en la lonja en honor a los marineros y mariscadores fallecidos, seguida de sesión vermú larga con la formación Primera Línea y el dúo D´Caché.

En el mismo municipio, se celebra la Romaxe de Ponte Segade, que incluye este sábado una sesión matinal con el grupo Sensaciones, mientras que la verbena nocturna estará amenizada por este mismo grupo en compañía del dúo Vivarium.

El domingo se celebra el XX Concurso de Pesca de Reo 2026, en el río Sor, en los cotos de Ribeiras do Sor y Segade. La competición arrancará a las 6.30 horas y concluirá a las 13.30 horas, con entrega de premios a las 14.00 horas en Ponte Segade.

El dúo Enclave de Ti pondrá la nota musical en los festejos.

El lugar de Figueiroa, en la parroquia de A Pedra, de Cariño honra a la Virxe da Milagrosa, con una jornada que combina tradición religiosa y convivencia festiva.

Las actividades comenzarán a las 13.00 horas con la misa y la procesión, acompañada por la Agrupación de San Xiao do Trebo. Al finalizar, la programación continuará con una jira campestre, una romería que estará amenizada por la música de Alberto Bellón.