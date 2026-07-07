El Xeoparque Cabo Ortegal, mejor señalizado que nunca con 36 nuevos paneles informativos

Uno de los paneles instalados, a la entrada de la Mina Piquito, en Moeche Xeoparque Cabo Ortegal

Los siete municipios que componen el Xeoparque Cabo Ortegal disponen desde hace unos días de un total de 36 nuevos paneles informativos que incrementan, sustituyen y actualizan la señalización del territorio reconocido por la Unesco.

Estos indicadores están en lugares con relevancia turística, fácilmente accesibles, así como en puntos del recorrido de las diversas rutas. Así, en Valdoviño pueden encontrarse en Vilarrube, los arenales de Campelo y A Frouxeira, O Paraño, Punta Frouxeira y Monte da Vela; en Ortigueira en O Picón, Playa San Antón (Espasante), A Coriscada, Insua y Couce do Penido; en San Sadurniño se sitúan en Penas Louseiras, Racamonde, O Carazo, Pena do Rei Mouro y Pico de Ferreira; en Cedeira están ubicados en el crucero de Teixidelo, la Garita da Herbeira, Chao do Monte, Punta Candieira y el arenal de Sonreiras; en Cerdido se han colocado en Ameneira, Francoi, As Cabanas, Fraga dos Casás y Casaldegonce; Cariño cuenta con estos paneles en Punta dos Aguillóns, O Castro, Fornos, O Limo y A Miranda; y en Moeche se ubican en Penas Albas, A Caleira, Mina Piquito, Porto da Pena, Loureiro y Coto Agudo.

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Desde el Xeoparque explican que existen tres tipologías diferentes: los panorámicos, con un enfoque más turístico; los atriles, con información geológica y de carácter divulgativo; y los hitos, con códigos QR disponibles en los que las personas pueden ampliar los datos de cada lugar.

La redacción de los contenidos y el diseño corrió a cargo del director científico Fran Canosa —con asesoramiento del ilustrador César Cuervo–, mientras que la financiación partió de los fondos europeos NextGeration, a través del Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) de la Diputación coruñesa.