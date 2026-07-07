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Ferrolterra

El GDR Seitura 22 aprueba su presupuesto para 2026, que asciende a 229.050 euros

La asamblea general estuvo presidida por José Manuel Rey Varela

Redacción
07/07/2026 17:33
Un instante de la asamblea, presidida por José Manuel Rey Varela
Un instante de la asamblea, presidida por José Manuel Rey Varela
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El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Seitura 22 aprobó en su asamblea general el presupuesto de la entidad para 2026, que asciende a 223.050,11 euros. La sesión estuvo presidida por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Cabe recordar que en 2025 se publicó la primera convocatoria de ayudas para la ejecución de operaciones de apoyo de terceras personas, en el marco del programa Leader, cofinanciado por los fondos Feader (dentro del Plan estratégico PAC 2023-2027). En total, se concedieron subvenciones a 14 proyectos, con una inversión de 2.412.322,48 euros, que recibirán aportaciones por valor de 377.202,45 euros.

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Entre las iniciativas se encuentran la de agricultura regenerativa Raíces da Costa Ártabra (5.802,37 euros); furgoneta y neveras para Montefaro Pedrachá (11.050,08); la adquisición de una finca rústica para el proyecto agroecológico Ganadería Roidiz (386,17 euros); invernaderos para Eiras de Ares (5.516,50 euros); el Centro Agarimo (6.920 euros), equipos para la nave de Montajes Fertri (23.024,73 euros), industria alimentaria para la fabricación de elaboraciones de chocolate (4.434,26 euros), instalación para suministro de combustible (62.777,41 euros) y centro hípico Equo Alalma (29.236,13 euros).

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