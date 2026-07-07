El Camino Inglés, la ruta jacobea en la que mejor se verá el eclipse solar

Miradores, acantilados, playas o puntos elevados se convertirán en los mejores espacios para disfrutar de este fenómeno histórico Jorge Meis

El Camino Inglés crece, y lo hace sin parar en los últimos años, ganando viajeros en cada ejercicio. Su historia, su belleza o que es una de las rutas más cortas son algunas de las razones esgrimidas por los viajeros cuando se les pregunta el motivo por el cual han decidido escoger Ferrol como punto de inicio de su caminar hacia Compostela.

Razones a las que habrá que sumar este año una más y una de peso, ya que el trayecto que parte del muelle de Curuxeiras es también el único itinerario a Santiago que se encuentra dentro de la denominada franja de totalidad del eclipse solar que viviremos el 12 de agosto.

Desde la Asociación de Amigos do Camiño Inglés se recuerda sobre este aspecto que al discurrir por la provincia de A Coruña “se garantiza que el sol se verá sobre el mar o en horizontes muy bajos y sin obstáculos”, pudiendo disfrutar del fenómeno a última hora de la tarde, cuando uno ya ha culminado etapa. Sin duda, un broche de oro para una jornada de caminata que muchos viajeros ya tienen planeado hacer.

Entre las 20.27 y las 20.28 horas es cuando se iniciará la totalidad, en momento en el que los caminantes podrán disfrutar de la denominada corona solar tanto en el muelle de Ferrol como en otros puntos destacados, como pueden ser la Torre de Hércules (si se inicia ruta en A Coruña), el casco histórico de Betanzos, el puente sobre el Tambre en Sigüeiro o la misma plaza del Obradoiro en Santiago, entre otros puntos.

Observatorio en movimiento

Habrá que estar pendiente este mes de agosto de las cifras de viajeros ya que, a buen seguro, superarán las del año pasado, que ya habían sido muy buenas. El hecho de que el Camino Inglés se sitúe como el corredor geográfico más privilegiado de Europa para contemplar un fenómeno único como es el eclipse solar total de agosto no va a pasar desapercibido.

Muchos ya tendrán decidido el punto exacto donde harán la observación, pudiendo disfrutar de ese espectáculo sin igual como es ver reflejada la corona solar en el mar, ya que como indican desde la Asociación de Amigos do Camiño Inglés, la ruta jacobea se transformará en un observatorio natural de primer nivel con una “limpieza de horizonte excepcional”.