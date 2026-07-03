Las verbenas comienzan a animar el intenso mes de julio de la comarca de Ferrol 

Las verbenas son el polo de atracción de las fiestas Archivo

Santa Isabel, San Martiño, San Antonio, San Cristovo o Santa Margarida. Aunque estas mismas festividades se repiten en otras parroquias durante otras fechas y pese a que no son los santos más “fiesteros”, lo cierto es que este fin de semana arranca un mes de julio en el que prácticamente no quedará ningún día sin algo que celebrar.

Pero además de los eventos gastronómicos, festivales de rock, pop o folk, encuentros culturales o romerías, la verbena de toda la vida sigue atrayendo a numeroso público y no es necesario contar con las grandes orquestas para pasar un fin de semana de comida y baile.

Ya desde el viernes son varios los concellos que celebran sus citas patronales en la comarca. Así, Cerdido honra a San Martiño con tres días de ‘troula’ que dieron comienzo el viernes, pero que continúan este sábado y el domingo 5. La misa solemne de las 13.00 horas dejará paso este sábado a la sesión vermú con el Grupo Atenas, que repetirá de noche junto a Suavecito.

El domingo habrá otra función religiosa, esta con el coro polifónico de Cedeira, que dejará paso a las tan socorridas sesiones vermú largas que, en esta ocasión contará de nuevo con Suavecito. Muy cerca de allí, en la parroquia somocense de Recemel, se celebra Santa Isabel. Dos días de fiesta que, en este caso, se combina con comida popular.

Este sábado habrá misa a las 13.00 horas, con procesión acompañada por Os Trevillas, y sesión vermú con Veneguay. La comida reunirá a niños y adultos con un menú que incluye, entre otras cosas, langostinos y carrilleras. Los sorteos de por la tarde y la actuación de Veneguay completan el día hasta llegar a la verbena, en la que repetirá esta formación junto a Pontevedra.

La sesión dominical –con, de nuevo, misa y procesión a las 13.00 horas– contará con sesión vermú larga a cargo del Grupo Pasión y se podrá comer en la propia fiesta, con puestos de pulpo para la ocasión.

El O Val celebran este sábadoSanta Margarida con una misa solemne –12.30 horas–, sesión vermú larga con el grupo Antha y, ya a partir de las 22.30 horas, una verbena con esta misma formación, que se combinará con el Dúo Dilema.

Si nos desplazamos hasta Cariño u Ortigueira sigue la fiesta popular el fin de semana.

En el primero se honra a la Virxe das Angustias, con dos días de festejos que comienzan el día 4. Tras las bombas de palenque se celebrará el II Encontro de Bandas de Gaitas, con la participación de Airiños de Fene, Airiños de San Xulián de Marín y banda de Gaitas do Ortegal, que se darán cita en Porta da Pulida. Ya por la noche, en torno a las 22.30 horas, se celebrará la gran verbena con Chanel y, a continuación, Dj Party.

Mañana domingo la jornada comenzará con un pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas do Ortegal y la misa solemne –12.00 horas– con procesión, acompañada de la misma agrupación.La sesión vermú arrancará a las 15.00 horas en la Praza Roxa, con pinchos y música a cargo del dúo Maracuyá.

En Ortigueira es la parroquia de Barbos la que celebra el San Antonio y San Xulián con fiesta hoy y mañana.

Para este sábado está prevista la sesión vermú, tras la misa de 13.00 horas, a cargo del grupo Luxor Music Show. Ya por la noche, la verbena reunirá a este grupo con la solista Claudia para animar a los asistentes. El domingo, tras la celebración religiosa con procesión, habrá sesión vermú larga a cargo del Dúo Caramelo.

Sin salir de Ortigueira, y desplazándonos hasta Couzadoiro, se puede asistir a la celebración del patrón de los conductores, San Cristovo, que, en este caso, se celebra durante tres días, de sábado a lunes.

Para este día 4 se espera, tras la misa y la procesión del santo, la sesión vermú a cargo del Dúo Venus, que repetirá en la verbena nocturna, además de las actuaciones de Xilo e Carlos y Melchor.

La sesión dominical es la dedicada a los conductores. A las 12.00 horas partirá desde la zona de Pizarras Campo, en Cuíña, la caravana de vehículos que llegará a Couzadoiro, donde se bendecirán los coches. Habrá misa y, por supuesto, sesión vermú con la orquesta Solara, que volverá a actuar por la noche en la verbena.

La fiesta se prolongará hasta el lunes 6, con una churrascada gratuita en horario de tarde para todas las personas que contribuyen al buen desarrollo de las fiestas –gratuita para ellos y ellas– pero también para quienes deseen acompañarlos –que pagarán únicamente 10 euros–.El ‘xantar’ estará amenizado por la actuación de Borja Dinastía.

Además, en Monfero tendrá lugar la romería de Virxe da Cela, en torno al monasterio, que contará este sábado con sesión vermú y disco móvil Monster, quien repetirá por la noche junto a Radar, de León. Ya el domingo, después de la misa y la procesión, con la coral santa Uxía de Mandiá y el Grupo Folclórico Virxe da Cela, actuará Fusión, que ofrecerá para todos un musical ‘tardeo’.

Finalmente, en Grañas do Sor (Mañón) se celebran este fin de semana sus fiestas de San Antonio, con sesión vermú con el Grupo Pasión y verbena con este y el Grupo Beatriz. El domingo será el turno del Grupo Eureka para animar la sesión, tras la misa de las 13.30 horas.