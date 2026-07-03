La ola de calor arrancó en Ferrolterra con 33,38 grados de máxima y la previsión de pasar de los 34

Pegarse un chapuzón en playas, ríos o piscina es lo mejor para estos días sofocantes Daniel Alexandre

Ferrolterra, al igual que la práctica totalidad de Galicia y buena parte de la península, está inmersa en la segunda ola de calor del verano que comenzaba este viernes, dejando una máxima de 33,38 grados en el municipio de Narón, concretamente en la parroquia de O Val. Únicamente el viento, que sopló moderado del nordés, dio un poco de tregua en las temperaturas, notándose sobre todo en los lugares costeros.

Así, en la estación de Punta Candieira, el termómetro no subió de los 20,18 grados que se alcanzaron a las 8.40 horas, mientras que en Cariño, la cifra más alta se recogió a las 9.50 y fue de 22,50º. También el mercurio de los medidores se quedó en la veintena en Ortigueira (24,12º a las 11.20) y en la naronesa Aldea Nova (25,39º a las 12.00).

No obstante, en la ya mencionada estación de O Val se acercaron a los 34, mientras que en Monfero fueron 29,94º los que se sintieron en torno a las 13.50 horas, todo según la red de observación de MeteoGalicia, que da cuenta, asimismo, de que en el CIS de A Cabana, en Ferrol, se registró un pico de temperatura de 32,32 grados a las 12.20 horas.

La Xunta de Galicia amplía para este sábado el nivel 3, alerta roja, a 158 municipios del noroeste y el interior de la provincia de A Coruña —incluidos los 20 concellos de las comarcas—; el centro, interior y montaña de la de Lugo; el interior de la de Pontevedra y la montaña ourensana.

Al tiempo, están en naranja el suroeste de A Coruña, el Miño de Ourense y de Pontevedra, y el litoral de Pontevedra o Rías Baixas, mientras que en amarillo se encuentra el oeste coruñés, el noroeste ourensano y Valdeorras. Pare este sábado se esperan máximas de 30 grados en Ferrol, el domingo de 34º y el lunes de 32º.