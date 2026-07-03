Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Al menos tres años engañando en Ferrol a la Guardia Civil y la Policía con un carné de conducir falso

El individuo se valía de documentación internacional para circular, pero nunca obtuvo el permiso

Redacción
03/07/2026 08:54
WhatsApp Image 2026-07-03 at 08.15.39
Uno de los efectivos comprobando la documentación
Guardia Civil
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Efectivos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia de la Guardia Civil han investigado a un vecino de Ferrolterra como presunto autor de varios delitos continuados de falsedad documental y contra la seguridad vial. 

En concreto, traslada el Instituto Armado que la actuación se desencadenó al comprobarse que este individuo circulaba habitualmente sin haber obtenido nunca el permiso de conducción de vehículos a motor. De hecho, se constató que el implicado carecía por completo de expedientes de conducción legítimos.

La investigación de la Guardia Civil se inició al detectarse varias identificaciones en las que el conductor exhibía un carné de conducir nacional extranjero junto con un documento de identidad del mismo país de origen, infundiendo "sospechas sobre su legitimidad a los agentes actuantes", por lo que iniciaron las comprobaciones pertinentes.

Fue así como lograron acreditar que este hombre, desde junio de 2023 hasta la actualidad, había usado de forma recurrente dicha documentación, contabilizándose al menos cinco ocasiones en las que se valió de estos soportes falsarios ante los diferentes cuerpos policiales.

Fraude desde origen

Para esclarecer el caso, desde el Instituto Armado se remitió la documentación al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, cuyo informe pericial confirmó la falsedad del permiso internacional que el investigado presentó repetidas veces.

A mayores, los análisis técnicos determinaron que el carné de conducción nacional extranjero asociado también había sido obtenido de forma fraudulenta en su país de procedencia, por lo que se descubrió que esta persona nunca había sido titular de una autorización válida para pilotar vehículos.

Carecía de una licencia reglamentaria y el implicado ya había sido objeto de diligencias por parte de la GIAT en noviembre de 2025 por hechos de idéntica naturaleza, especifica la Guardia Civil, "quedando entonces supeditada la resolución final del caso al resultado del informe pericial definitivo". 

Una vez recopiladas las pruebas incriminatorias y finalizados los estudios de los documentos, la Benemérita ha dado por esclarecido este caso de fraude continuado en el ámbito de la seguridad vial y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia competente en funciones de guardia en Ferrol.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620