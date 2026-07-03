Al menos tres años engañando en Ferrol a la Guardia Civil y la Policía con un carné de conducir falso

Uno de los efectivos comprobando la documentación Guardia Civil

Efectivos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia de la Guardia Civil han investigado a un vecino de Ferrolterra como presunto autor de varios delitos continuados de falsedad documental y contra la seguridad vial.

En concreto, traslada el Instituto Armado que la actuación se desencadenó al comprobarse que este individuo circulaba habitualmente sin haber obtenido nunca el permiso de conducción de vehículos a motor. De hecho, se constató que el implicado carecía por completo de expedientes de conducción legítimos.

La investigación de la Guardia Civil se inició al detectarse varias identificaciones en las que el conductor exhibía un carné de conducir nacional extranjero junto con un documento de identidad del mismo país de origen, infundiendo "sospechas sobre su legitimidad a los agentes actuantes", por lo que iniciaron las comprobaciones pertinentes.

Fue así como lograron acreditar que este hombre, desde junio de 2023 hasta la actualidad, había usado de forma recurrente dicha documentación, contabilizándose al menos cinco ocasiones en las que se valió de estos soportes falsarios ante los diferentes cuerpos policiales.

Fraude desde origen

Para esclarecer el caso, desde el Instituto Armado se remitió la documentación al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, cuyo informe pericial confirmó la falsedad del permiso internacional que el investigado presentó repetidas veces.

A mayores, los análisis técnicos determinaron que el carné de conducción nacional extranjero asociado también había sido obtenido de forma fraudulenta en su país de procedencia, por lo que se descubrió que esta persona nunca había sido titular de una autorización válida para pilotar vehículos.

Carecía de una licencia reglamentaria y el implicado ya había sido objeto de diligencias por parte de la GIAT en noviembre de 2025 por hechos de idéntica naturaleza, especifica la Guardia Civil, "quedando entonces supeditada la resolución final del caso al resultado del informe pericial definitivo".

Una vez recopiladas las pruebas incriminatorias y finalizados los estudios de los documentos, la Benemérita ha dado por esclarecido este caso de fraude continuado en el ámbito de la seguridad vial y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia competente en funciones de guardia en Ferrol.