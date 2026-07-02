El sector inmobiliario sigue liderando la creación de empresas: un tercio del total

La rehabilitación está en un momento álgido en la ciudad Daniel Alexandre

El sector inmobiliario y las actividades relacionadas con la construcción son el objeto social de más de un tercio de las empresas constituidas formalmente en Ferrolterra en el mes de junio: fueron nueve de las 26 que nacieron en los veinte municipios de la zona, según las inscripciones en el Registro Mercantil de la provincia.

Así, aunque en algunos casos hay más de un objeto social en una misma empresa, dedicadas a actividades de reformas, rehabilitación o instalación de servicios hay dos nuevas empresas en Narón y otras tantas en Ferrol, mientras que hay otras cinco sociedades que se centran en lo estrictamente inmobiliario: intermediación, compraventa de inmuebles, gestión de alquileres, etc: tres en la ciudad naval, una en Narón y otra en Cariño.

En lo que respecta a las otras quince nuevas empresas, la hostelería y el alojamiento también han registrado una importante actividad: un restaurante en Mugardos, otro en Cedeira, una casa rural en Mañón y un establecimiento de bebidas en Ferrol.

Completan la relación de nuevas sociedades una agencia de viajes en Cedeira, una consultoría empresarial en Ferrol, una empresa de intermediación de luz y gas en Narón, dos talleres de reparación y mantenimiento de vehículos –en Cerdido y San Sadurniño–, una firma de actividades forestales en Ortigueira, un servicio de mensajería en Ferrol, donde también nace un nuevo proyecto de entrenamiento personal. El sector primario también está en la base de la actividad de producción, transporte y almacenamiento de frutas y hortalizas en Cerdido y en un establecimiento de venta de ganado en As Pontes. Además, se funda una nueva casa de apuestas en la ciudad naval, una clínica también en Ferrol y una empresa de limpieza y mantenimiento de inmuebles en Monfero.

La constitución de 26 nuevas empresas en Ferrolterra, una cifra que marca un récord este año y que supera en cuatro el registro de junio de 2025. Cabe recordar que el año pasado se batió el máximo en creación de sociedades: 220.