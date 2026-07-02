El inicio de la temporada veraniega hace caer el desempleo en 307 personas en Ferrolterra

Oficina del Servizo Público de Emprego de Galicia en la avenida de Vigo Jorge Meis

El comienzo del verano y el tirón de la hostelería provocaron una caída del desempleo en Ferrolterra en junio, que, sin marcar el mejor dato histórico –ese hito le corresponde al mes de julio del año pasado, con 7.933 parados–, sí le permite al conjunto de los veinte municipios mantenerse relativamente cerca del límite de los ocho millares –8.082–, por debajo de los 8.124 demandantes de empleo que se registraron en las oficinas del SEPE hace justamente un año.

Aunque puede observarse una ligera ralentización en el ritmo de creación de empleo, la evolución en términos interanuales sigue siendo positiva –42 inscritos menos– y también en la secuencia de los meses: hay ahora 307 parados y paradas menos que en mayo. La caída es, además, generalizada, con alguna excepción, como Neda, que tiene un parado más que la treintena anterior –181– o As Pontes y Cerdido, que se quedan como estaban, con 274 y 40 desempleados, respectivamente, buscando un puesto de trabajo a través de los servicios públicos de empleo.

Un total de 8.082 parados había en Ferrolterra al final del mes de junio. Son 42 menos que hace un año

En el resto, menos desempleo, con especial incidencia en los municipios tradicionalmente más vinculados con el sector turístico. Así, por ejemplo, en Ares hay ahora 233 demandantes –19 menos que hace un mes–, lo mismo que en Valdoviño, que, con 215, son 18 menos. Cabanas –por debajo de los 100 desempleados, con ocho menos–, Pontedeume –que tiene 269, quince menos– y, sobre todo, Ortigueira, que pasa de los 241 a los 214, componen el mapa de concellos costeros en los que el impacto del inicio de la temporada estival se está haciendo notar.

Con todo, son, como es lógico, Ferrol y Narón, los que tiran de la comarca: entre los dos redujeron las listas del paro en 156 personas, es decir, la mitad del total de Ferrolterra: en la ciudad naval disminuyó en 89 y en el concello vecino, en 67.

Por sectores, aunque son los servicios los que más se benefician de esta coyuntura, hay una tendencia global que, en el caso de los dos grandes núcleos, afecta también a la industria y, sobre todo, a la construcción, que sigue marcando récords. Esta realidad se percibe mejor en términos interanuales. Mientras la industria atraviesa por un estancamiento –como prueban las afiliaciones, publicadas en la edición de ayer por este medio– e, incluso, una desaceleración –hay 662 demandantes, por los 610 de hace un año–, en la construcción se vive un momento totalmente diferente, incluso con una aceleración en términos de empleo: las 588 personas paradas que estaban vinculadas con alguna de las actividades incluidas en el sector hace un año se quedan ahora en 516. En el caso concreto de la ciudad naval, se pasó de las 249 de junio de 2025 a las 209 del mes recién acabado, una reducción del desempleo pocas veces vista en la historia reciente de la urbe.

La construcción vive su mejor momento en la última década y media, con 72 empleos más

En lo que respecta al género del paro, la relación apenas ha variado a pesar de que las afiliaciones indican que hay más mujeres trabajando. También hay más buscando un empleo. En los veinte municipios de Ferrolterra hay 4.728 inscritas como demandantes, por los 3.354 hombres. Estas cifras revelan que el desempleo masculino creció desde hace un año –3.230– y el femenino se redujo –eran 4.894– en relación con el mismo periodo.

Menos positivos son los datos sobre personas que están procurando su primera experiencia laboral. Hace doce meses había un millar de personas en esta situación en toda la zona de Ferrolterra y ahora son exactamente 95 más.