Valdoviño y Ortigueira activaron este miércoles sus respectivos servicios de socorrismo en las playas

Los equipos de salvamento ya vigilan los arenales AEIG

Los concellos de Valdoviño y Ortigueira anunciaron ayer miércoles la activación de sus servicios de socorrismo. Concretamente, el ejecutivo valdoviñés confirmó que sus arenales ya tienen a sus respectivos vigilantes. Son un total de 30, que se organizarán en turnos: siete en la playa de A Frouxeira y cinco en la de Pantín. Además, tanto la de Vilarrube como la de O Río tendrán tres y O Baleo cuenta con dos. El horario del personal, programado para todos los días, comenzará a las 12.00 horas y finalizará a las 20.00.

Por su parte, el gobierno ortigueirés señaló que la plantilla dedicada a velar por la seguridad de los bañistas en el municipio está compuesta por diez profesionales, contando los dos patrones, cada uno en las dos principales zonas: Ortigueira y Espasante. Además, desde el Consistorio celebran que este sea el tercer año consecutivo en el que la localidad tenga equipo de salvamento.

“Nos encontramos unas playas sin socorristas y que ya no aparecían en los ránkings de las mejores de Galicia y, en apenas tres años, hemos sido capaces de revertir la situación”, afirmó el alcalde, Valentín Calvín, quien también valoró el regreso de las banderas azules en los arenales de A Concha y Morouzos, que llevaban desde 2018 sin contar con ellas.