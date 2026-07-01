Patrimonio en Ferrol, Eume y Ortegal: del riesgo de ruina a la recuperación vecinal

Monasterio de Monfero Jorge Meis

La gestión y conservación del patrimonio histórico, arquitectónico e industrial representa habitualmente un problema para las administraciones públicas. En un contexto marcado por la limitación de recursos que se destinan al mantenimiento de estos bienes, la asociación Hispania Nostra habilitó en 2006 un sistema de monitorización que documenta el peligro de desaparición o destrucción de diversos elementos patrimoniales. El registro se divide en tres categorías: la Lista Roja para bienes en riesgo crítico, la Lista Verde para aquellos que han sido rehabilitados y la Lista Negra para los que han desaparecido físicamente o sufrido alteraciones irreversibles.

Galicia ocupa la sexta posición en volumen amenazado, con 93 elementos incluidos en el primer listado. La mayor parte de estos están en la provincia de A Coruña (34), agrupando las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal un total de nueve.

Ciudad naval

Ferrol es uno de los concellos con edificaciones o conjuntos históricos que penden de un hilo. Hispania Nostra incluye en su listado el barrio de Ferrol Vello desde mayo de 2014, debido al “riesgo de nuevos derrumbes, a la continua y progresiva degradación y a su completo abandono”. En su descripción, la entidad incide en la declaración de Área Integral de Rehabilitación en 2001, así como la aprobación de un Plan Especial para su rehabilitación en 2014.

Edificio protegido contra derrumbes en Ferrol Vello Cedida

También en la ciudad naval la asociación incorpora en su Lista Roja el Teatro Renacimiento, conocido popularmente como ‘Rena’, desde 2022. Este Bien de Interés Cultural (BIC) edificado en 1919 se encuentra actualmente en un estado “ruinoso”, con sus cubiertas desaparecidas y su interior vacío. “Solamente se conservan la fachada principal, los muros exteriores y la caja escénica, todo en muy mal estado”, remarca Hispania Nostra.

Teatro Renacimiento Emilio Cortizas

En la misma comarca, a pocos kilómetros de distancia y en el municipio de Mugardos, la entidad cataloga dos edificaciones en situación de peligro. Se trata, en primer lugar, de la Casa de la Sirena, un inmueble que data del siglo XVI y cuyo interior se encuentra “totalmente arruinado, habiéndose perdido la distribución interior original”.

Interior de la Casa de la Sirena de Mugardos H.N.

En segundo lugar, en el núcleo de O Seixo, el listado recoge desde 2023 la casa natal del pintor y decorador Felipe Bello Piñeiro. Se trata de una edificación de dos plantas y medianera sur con una capilla neogótica de la Milagrosa. En cuanto a su conservación, la asociación recoge que en julio de 2025 se aprobó solicitar su declaración como BIC. Sufre colapso estructural, con la caída de forjados de madera y de la cubierta. También “abandono e invasión de vegetación”.

Casa natal de Bello Piñeiro H.N.

De lo religioso a lo industrial

Los bienes de la comarca do Eume tampoco se libran de figurar en el listado de la entidad, que trabaja desde trabaja desde 1976 en la defensa, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural y natural, considerándolo como “vector de desarrollo social y económico”.

Así, Monfero registra dos edificaciones, siendo el Monasterio de Santa María el primero en incluirse en este catálogo, en 2008. Cabe señalar que este conjunto, compuesto por iglesia, sala capitular, capillas laterales, baptisterio, portería, tres claustros, refectorio y cocina fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931. Fue fundado por el rey Alfonso VII a principios del siglo XII y renovado por completo en el XVII, por lo que el estilo predominante es el barroco. “La iglesia se encuentra en buen estado de conservación debido a que ha sido intervenida recientemente. El resto de dependencias del convento se encuentra en ruinas”, lamenta Hispania Nostra.

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Además del cenobio, la entidad inventaría también en su Lista Roja la Casa Rectoral de O Canedo (siglos XVII y XVIII), en Val de Xestoso, desde el pasado 2020. Sobre la misma, apunta que se trata de un edificio de planta rectangular con un primer piso, formado por muros de mampostería y fragmentos de piedra labrada en las esquinas y huecos. Aunque su exterior se halla “en buen estado”, el interior está “derrumbado y presenta un precario estado de conservación”.

Rectoral do Canedo, en Monfero H.N.

Mientras, la incorporación más reciente de Ferrolterra, en julio de 2025, se corresponde también con la comarca eumesa, en este caso, en la localidad de As Pontes: la central térmica. En enero de ese mismo año, el arquitecto y doctor del Comité Científico de Hispania Nostra, Alfonso Cosme, visitó la localidad para realizar una inspección técnica a las instalaciones y a la zona minera. El experto subrayó en aquel momento “la gran significación” que representa el conjunto, destacando elementos singulares como el parque de carbones y la chimenea principal, que calificó de “primera magnitud”.

La entidad puso el foco en la amenaza para este patrimonio industrial que suponen las obras de desmantelamiento –cabe señalar que Endesa anunció recientemente la demolición de los cuatro grupos de refrigeración para el 16 de este mismo mes, fecha que posteriormente se aplazó por coincidir con las fiestas patronales del Carmen–. “La desaparición progresiva de otras centrales en España va acrecentando el carácter singular de las instalaciones de As Pontes, que puede convertirse en la única gran testigo en España de una época de la industria eléctrica y de los paisajes que generó”, remarca la asociación.

Vistas de la antigua central térmica de As Pontes Jorge Meis

Por último, ya en la comarca de Ortegal, la Lista Roja de Hispania Nostra recoge otros dos elementos, ambos catalogados como patrimonio religioso.

En los montes de O Espiño, en Ortigueira, permanece en un estado de “ruina inminente” –incluida en el listado desde principios de 2020– la antigua iglesia parroquial de San Xoán, del siglo XVIII. La entidad basa su inclusión en la caída de muros y cubierta, la desaparición de los frescos, así como la invasión de vegetación, “todo ello, consumido por el abandono y el olvido”.

Capilla de San Xoán do Mosteiro H.P.

Por su parte, Cariño ve su nombre reflejado es este catálogo de bienes en peligro desde 2021, por el templo edificado por el cantero Jorge Casal en 1759. “Aunque el exterior no aparente tener daños de gran importancia”, apunta Hispania Nostra, “es en su interior donde se ve más claramente el deterioro”, con goteras, grietas e invadida por la maleza.

Más allá de Ferrolterra, la entidad acaba de incorporar dos nuevos elementos a su Lista Roja. Se trata de la iglesia lucense de Doboso (A Pastoriza) y de la Fábrica de curtidos de Furelos, en el municipio coruñés de Melide.

Antigua iglesia de San Pedro de Feás H.N.

El “resurgir”, tres años después, de la capilla de San Bartolomé, en el municipio de Monfero La asociación Hispania Nostra incluyó en marzo de 2020 la capilla de San Bartolomé, en Monfero, en su Lista Roja por su “peligro de ruina debido a su progresiva degradación”. A diferencia de lo que acontece normalmente con estos inmuebles, que permanecen catalogados mientras el paso del tiempo y la inacción continúan haciendo mella, los vecinos y vecinas de la parroquia de Queixiero –con la ayuda del párroco local y del Arzobispado de Santiago de Compostela– propusieron un proyecto a Patrimonio de la Xunta para acometer su rehabilitación. Así, la nueva techumbre con piezas de madera de castaño para la cubierta y las losas “rombeiras” tradicionales para el tejado –además de la reconstrucción de la fachada para su integración con los muros reformados y el drenaje perimetral– lograron que la ermita pasase a figurar en la Lista Verde de la entidad desde el 17 de abril de 2023. Cabe señalar que el templo se ubica en pleno Parque Natural das Fragas do Eume y fue construida entre los siglos XV y XVII –la primera referencia escrita de la que se dispone data de 1404–.