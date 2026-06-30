La narración oral del festival Atlántica empieza este miércoles en Ferrolterra

Vero Rilo, en la foto, y Ángeles Goás abren el programa en Neda Daniel Alexandre

La decimocuarta edición del festival Atlántica de narración oral vuelve a la comarca con un programa que comenzará este miércoles en Neda y que, hasta el viernes, recorrerá otros concellos de la zona como Mugardos, Cedeira o Ferrol.

El festival apuesta por espacios poco habituales para la escena y transforma, de este modo, lugares de encuentro ciudadano en escenarios en los que la palabra se hace protagonista a través de formaciones y narradores de excepción.

Neda es el primero de los puntos de partida en la comarca, con una sesión esta misma noche de miércoles –21.00 horas– en el local de la asociación A Piruchela. Serán Vero Rilo y Ángeles Goás las encargadas de los ‘Contos colorados’ que se pondrán en escena. Son dos maneras de entender la palabra que dialogan sobre el escenario para crear una experiencia próxima y viva. Los ‘Contos colorados’ se celebran a través de una selección cuidada de relatos de la tradición oral el erotismo visto y contado desde una perspectiva feminista.

La siguiente parada narrativa será el jueves 2, también a las 21.00 horas, pero viajando hasta el concello de Mugardos, con el centro de interpretación de Caldoval como escenario. Allí, Amaia Elizagoien –Navarra– y António Fontinha –Portugal– serán los encargados de poner en escena, en el primer caso, ‘Contos do Norte’, una propuesta que reivindica la palabra como lugar de encuentro y de imaginación.

Fontinha escenificará ‘Inequívocamente’, un cuento tradicional que atrae al espectador desde el primer momento. Ambos generarán un encuentro entre la trayectoria consolidada del narrador portugués y el talento emergente de la navarra.

El viernes Cedeira será el concello que incorpore al Festival Atlántica su paisaje y su patrimonio, con una propuesta en el atrio de la iglesia de San Andrés, a las 20.30 horas. ‘A viaxe feliz de Ramón Sanfiz’ trae a la memoria la emblemática historia del peregrinaje que los tres autores Ramón Otero Pedrayo, Ben-Cho-Shey y Vicente Risco realizaron hace casi cien años al santuario de San Andrés de Teixido.

Será Inacio Vilariño y la compañía Fantoches Baj los encargados de ofrecer un espectáculo que dialoga con la memoria, la literatura y la identidad de este emblemático lugar. Ramón Sanfiz, alter ego de Fernández del Riego y músico de la Rondalla Mindoniense del Pallarego, se presenta ante la gente allí reunida y cuenta como fue su viaje en triciclo desde Ourense hasta Teixido, siguiendo los pasos de Ramón Otero Pedrayo.

En esta misma jornada y tan solo media hora más tarde, a las 21.00 horas, Mugardos vuelve a ser punto de referencia de la narración oral. En esta ocasión, será el turno de Carmen Conde y su propuesta titulada ‘Lo que no estaba escrito‘. Una sesión donde hablará de curas que se enamoran, fajos de millones en casas de pobres, bebés nacidos de huertas, mujeres evangelizadoras del placer o el primer explorador de agujeros negros, entre otros.

La ciudad de Ferrol no acogerá ninguno de los espectáculos de narración oral para adultos, aunque sí una propuesta infantil, también el viernes 3 de julio –19.00 horas–. Se trata de ‘Trasnadas’, de Ana Carreira, una sesión que acerca la narración oral a los más jóvenes. El escenario será el centro cívico de Canido.