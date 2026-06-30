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Ferrolterra

El Foro Cidadán denuncia el abandono de los servicios de mantenimiento de los trenes

La Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol e Comarca, por su parte, celebró este martes una protesta

Redacción
30/06/2026 21:56
Protesta a las puertas del hospital Arquitecto Marcide de Ferrol
Protesta a las puertas del hospital Arquitecto Marcide de Ferrol
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El Foro Cidadán polo Ferrocarril denunció este martes, con motivo de la avería registrada el pasado lunes en el convoy que cubría la ruta Ferrol-Ribadeo, el abandono de los servicios de mantenimiento del material rodante por parte de Renfe en Galicia. 

Por medio de un comunicado, la plataforma afirmó que la incidencia –”unha máis”, sentencia–, se debe a que los vehículos que prestan servicio en el área están cada vez “máis obsoletos” y a la “deficiente” conservación de los mismos. 

“Esas son as consecuencias da falla do necesario investimento público”, censuró la entidad, criticando la falta de recursos “para que o persoal propio de mantemento poida acometer, con todas as garantías, as reparacións do material”. Asimismo, también apuntó a que la situación responde a la estrategia de la empresa pública de externalizar el servicio de conservación de los convoyes. 

De igual modo, el Foro culpa de esta coyuntura al Gobierno central, al ser la administración competente en materia de transporte ferroviario, al tiempo que afea al autonómico que no tome medidas para paliar la situación. De esta forma, la entidad volvió a advertir de que, de no plantearse soluciones “de presente e de futuro”, volverán a preparar “unha nova e contundente mobilización na rúa de toda a cidadanía”. 

Protesta conjunta

Por otra parte, la Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol e Comarca celebró este martes una protesta conjunta con la entidad SOS Sanidade Pública a las puertas del hospital Arquitecto Marcide. 

Este acto reivindicativo, que dio comienzo a las once de la mañana, tenía como objetivo demandar alternativas para los desplazamientos a los centros hospitalarios, dado que el servicio de bus es “insuficiente”, así como la gratuidad del aparcamiento de este centro. 

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