Los voluntarios de Briegal solo hallan muerte y destrucción durante sus tareas de búsqueda

Dos voluntarios de Briegal, sobre los escombros de un edificio derrumbado Briegal

Los voluntarios de la ONG Briegal, entidad constituida en Ferrol por un grupo de bomberos que integra en la actualidad a profesionales de las emergencias y los rescates de toda Galicia, ya han culminado su primera jornada de trabajo en Venezuela. Nueve horas infructuosas en las que solo han encontrado muerte y destrucción a su paso.

En esta ocasión, el equipo desplazado está integrado por dos bomberos de Ferrol, uno de Navantia, otro de As Pontes y dos más de A Coruña, que se suman a tres guías caninos, dos de Asturias y uno de La Rioja.

Viaje eterno

Tras un viaje largo en el que acumularon eternas horas de espera, el grupo, que viajó junto al segundo contingente nacional que estará coordinado en todo momento por la Dirección General de Protección Civil, arribó al aeropuerto de Valencia a las 07.00 horas del domingo (hora española). Desde allí se desplazaron en autobús hasta el lugar en el que estarán movilizados, en La Guaira, la localidad venezolana más devastada por el doble seísmo que azotó al país caribeño el pasado miércoles.

Explican los profesionales desplazados que, tras llegar al campamento base y descargar el material que transportaban, se trasladaron "a la primera acción que nos piden", el reconocimiento de un edificio de seis alturas y la posible búsqueda de vida, con la ayuda de los guías y perros con los que forman equipo."Leslie, Kenya y Argui son las encargadas del rastreo, sus guías son 'Rookie' y Miguel, de Asturias, y 'Capa', de La Rioja, nosotros nos encargamos de darles cobertura de seguridad y actuar en función de lo que los animales y sus guías vayan descubriendo", explican.

Las placas se amontonan una sobre otra en los edificios más castigados Briegal

La ONG ferrolana Briegal parte por fin para Venezuela para ayudar en las labores de rescate Más información

A través de sus redes indican desde Briegal que "en las 3 búsquedas realizadas, desgraciadamente, solo encontramos cuerpos sin vida y, aunque no es la parte principal de nuestra misión, ya que tratamos de localizar supervivientes, se intentó crear un acceso para la recuperación, pero la acumulación de placas de hormigón sobre ellos lo hizo imposible".

Así, añaden que en ese bloque de edificios será la maquinaria pesada "la única forma de poder recuperar" esos cuerpos que yacen sin vida.

Aunque no es la parte principal de nuestra misión, se intentó crear un acceso para la recuperación de los cuerpos sin vida, pero la acumulación de placas de hormigón lo hizo imposible Briegal

Los bomberos trabajaron en un edificio de seis alturas que se desplomó Briegal

Tras esas primeras nueve horas de despliegue han sido relevados por otros compañeros que trabajarán con el mismo empeño y ganas para tratar de recuperar gente con vida. "Tras un descanso seguiremos con lo que nos encomiende", precisan.

El grupo de la comarca desplazado agradece también "todos los mensajes de apoyo que nos enviáis".

Desde el colectivo se precisaba horas antes de partir hacia esta misión que la localización de supervivientes todavía podría darse incluso hasta siete días después del suceso, algo que depende, en gran medida, de las posibilidades de que la persona en cuestión pueda estar hidratada.