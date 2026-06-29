La central de ciclo combinado de Endesa en As Pontes aumentó su producción en 150 GWh en 2025

La central térmica de ciclo combinado comenzó a operar en 2008 Cedida

La central térmica de ciclo combinado con gas natural de Endesa en As Pontes superó con éxito la declaración ambiental del año 2025, un ejercicio complejo por diferentes motivos, entre ellos, por el apagón del 28 de abril. Este y otros factores contribuyeron a que la producción eléctrica de la instalación se incrementase de los 1.421 GWh brutos a 1.574.

El informe revela que cuatro de los cinco objetivos ambientales que se plantearon para el año pasado se cumplieron en su integridad, es decir, la tramitación del proyecto que permitirá el reaprovechamiento de aguas de la propia central para la refrigeración y la producción de agua desmineralizada; la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental para eliminar condicionantes “obsoletos” –se presentó a comienzos de diciembre al Ministerio–, la realización de un estudio de viabilidad para reutilizar el agua de purga de las torres como agua contraincendios y la compra de una planta de hipoclorito. La única meta que está por completar, en un 50%, es el estudio de viabilidad para la instalación de un decantador lamelar con el que disminuir la turbidez del agua captada del río Eume. El trabajo está listo y entregado, pero los resultados obtenidos requieren de la búsqueda de una solución definitiva que es posible, apuntan las conclusiones, que no tenga por qué ser un decantador en láminas.

Este último objetivo se traslada para el presente año, al que se incorporan otros tres. Por una parte, se deberá avanzar en el reaprovechamiento de aguas de la central para la refrigeración y la producción de agua desmineralizada; por otro, se deberá completar la instalación de la planta de hipoclorito y, además, se plantea, para optimizar el consumo de agua.

La central térmica de ciclo combinado de Endesa en As Pontes funcionó en 2025 durante 6.002 horas, 600 más que el año anterior. Cabe recordar que esta instalación no tiene como función principal operar de manera continua, sino garantizar el suministro eléctrico cuando la generación renovable –eólica o solar– no es suficiente para contribuir a la seguridad del sistema eléctrico. En relación con las emisiones, 2025 cumplió los límites establecidos para óxidos de nitrógeno y carbono en los dos focos principales de la instalación, si bien suben ligeramente. En uno de ellos, ese incremento está asociado, según la auditoría, por un mayor funcionamiento y por un problema en las cámaras de combustión.