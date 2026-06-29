Coeticor homenajeó el sábado a 48 ingenieros técnicos industriales

El acto se celebró en la Finca Montesqueiro Cedida

Finca Montesqueiro acogió el pasado sábado la cena de San José que cada año organiza por el Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriales de A Coruña –Coeticor– para honrar a su patrón.

En este caso, la entidad que preside Macario Yebra homenajeó a 48 colegiados que en 2026 cumplen 25 y 50 años de profesión, haciéndoles entrega de las insignias de plata (40) y oro (ocho). Cerca de 235 personas asistieron al acto.