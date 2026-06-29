Ferrolterra
Coeticor homenajeó el sábado a 48 ingenieros técnicos industriales
Recibieron la insignia de plata o de oro por sus 25 o 50 años de profesión
Finca Montesqueiro acogió el pasado sábado la cena de San José que cada año organiza por el Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriales de A Coruña –Coeticor– para honrar a su patrón.
En este caso, la entidad que preside Macario Yebra homenajeó a 48 colegiados que en 2026 cumplen 25 y 50 años de profesión, haciéndoles entrega de las insignias de plata (40) y oro (ocho). Cerca de 235 personas asistieron al acto.