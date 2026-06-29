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Ferrolterra

Coeticor homenajeó el sábado a 48 ingenieros técnicos industriales

Recibieron la insignia de plata o de oro por sus 25 o 50 años de profesión

Redacción
29/06/2026 22:10
FOTO COETICOR- Cena San Jose -50 años profesion-
El acto se celebró en la Finca Montesqueiro
Cedida
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Finca Montesqueiro acogió el pasado sábado la cena de San José que cada año organiza por el Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriales de A Coruña –Coeticor– para honrar a su patrón. 

En este caso, la entidad que preside Macario Yebra homenajeó a 48 colegiados que en 2026 cumplen 25 y 50 años de profesión, haciéndoles entrega de las insignias de plata (40) y oro (ocho). Cerca de 235 personas asistieron al acto. 

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