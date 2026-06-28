La Diócesis aprueba en transparencia, pero no al nivel de otras delegaciones

En la imagen el edificio Domus Ecclesiae, con usos administrativos y la residencia del obispo J. Meis

La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol ha obtenido un 81,8% de cumplimiento en los indicadores de transparencia de su portal web, según se detalla en el informe anual ‘Infoparticipa 2025’ elaborado por el grupo ComSET de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Fundación Haz. La cifra sitúa a la administración eclesial local justo por debajo del 90% mínimo exigido para obtener el denominado como ‘Sello Infoparticipa’, distintivo que acredita buenas prácticas en rendición de cuentas y acceso a la información pública que generan.

Para conseguir el sello, las instituciones eclesiales deben superar al menos 30 de los 33 indicadores analizados. Mondoñedo-Ferrol ha cumplido 27 de los mismos, quedándose a tan solo tres puntos del reconocimiento. El informe evalúa 34 puntos en total: 33 cuantitativos y dos cualitativos, que miden la composición de la institución, la normativa, la información económica y la relación con la ciudadanía.

En el ránking nacional, 13 diócesis sí que han logrado esa ansiada excelencia, con el 100% de cumplimiento, han sido las de: Cartagena, Santander, Albacete, Huelva, Canarias, Burgos, San Sebastián, Tarragona, Solsona, Terrassa, Tortosa, Toledo y Bilbao. Madrid y Coria-Cáceres obtienen un 97%, y otras 12 diócesis más la Conferencia Episcopal Española (CEE) alcanzan el 91% en el análisis. De este modo, un total de 24 administraciones diocesanas españolas, así como la referida CEE, han recibido el ‘Sello Infoparticipa’ del año 2025. La administración eclesial local, ha acabado en el puesto 27 de esa lista.

Por otra parte, cabe destacar que, en el ámbito autonómico, ninguna diócesis ha obtenido el sello en esta edición. Ourense registra la nota más alta, con un 87,9%, y le sigue Mondoñedo-Ferrol con el citado 81,8%. Tras éstas se sitúa Santiago de Compostela, con una puntuación del 78,8%. Todas ellas, se mantienen por debajo del umbral mínimo exigido para poder recibir la acreditación.

Incentivar la mejora

La web www.mondonedoferrol.org publica en su Portal de Transparencia datos económicos, patrimoniales y de actividad eclesial con acceso abierto a la ciudadanía. El informe Infoparticipa busca incentivar la mejora continua en la transparencia de las instituciones eclesiales. Esta segunda edición ha concedido 25 sellos, mientras que en la primera fueron 20, “lo que refleja una progresión positiva en la cultura de rendición de cuentas”, como explican desde Mondoñedo-Ferrol. Además, en el primer año 6 instituciones obtuvieron el 100% de puntuación, y en este han sido 13. Los reconocimientos se entregaron el pasado 16 de junio.