Las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal celebran el Día del Orgullo

. Imagen de la manifestación en Ferrolr Jorge Meis

Tal día como hoy, hace 57 años, el colectivo Lgtbiq+ decidió salir a las calles de Stonewall (Estados Unidos) para reclamar sus derechos ante una sociedad que oprimía a aquellas personas que no cumplían con los estándares de la heteronormatividad impuesta en aquel entonces.

La movilización podría haberse quedado en una de tantas que, como fue su caso, derivaron en disturbios, pero el motivo de su organización y el impacto social que supuso convirtió la fecha en un suceso histórico que rompió fronteras y que también se conmemora cada año en Ferrolterra, Eume y Ortegal: el Día Internacional del Orgullo.

Este sábado, Ferrol albergó la jornada más reivindicativa de la comarca. A las 12.00 horas, la plaza de Amada García fue el punto de partida de una manifestación convocada por Avante Lgbt+ Ferrolterra. En ella, la pluralidad y la inclusión hicieron que las voces asistentes se convirtiesen en una sola, defendiendo la visibilización de toda la comunidad.

Además de recorrer el callejero de la ciudad, se procedió a la lectura de un manifiesto por parte de diferentes asistentes, que aprovecharon la ocasión para contar sus propias experiencias y exigir la igualdad en todas sus formas, sin que nadie se quede atrás por su identidad y su orientación sexo-afectiva.

No obstante, la marcha no es lo único que se ha programado para este fin de semana. Este domingo, entre las 11.00 y las 15.00 horas, la plaza de la Constitución será el lugar elegido para la instalación del Punto Arco da Vella. La iniciativa, impulsada por la Xunta de Galicia, pretende sensibilizar y divulgar en torno a los colectivos Lgtbiq+.

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, la entidad organizadora de la movilización celebrará una merienda comunitaria y un mercadillo de segunda mano en la Fundaçom Artabria, que incluirá el intercambio de prendas y material de costura.

La ruta ‘Ferrol desviado’ hizo parada en el Cantón de Molíns Jorge Meis

Estas propuestas se suman a otras actividades organizadas durante estos últimos días, como es el caso de la colocación de la bandera arcoiris en el balcón del Concello o ‘Ferrol desviado’, un itinerario urbano organizado por la Concellería de Igualdade que el pasado viernes hizo un repaso histórico de las disidencias sexuales de la localidad, haciendo especial hincapié en quienes, durante los siglos XIX y XX, desafiaron las normas de género establecidas.

Más allá de Ferrol

Por otro lado, Pontedeume tiene todo preparado para este mediodía. Concretamente, a las 12.00 horas, la Praza Real acogerá la campaña institucional de la villa. Bajo el lema ‘Libertade de ser e sentir!’ el Concello, con la colaboración de ALAS A Coruña y la Asociación Manada Norte, dará comienzo a la cita con una lectura pública de la declaración institucional para dar paso a la degustación del cóctel ‘Arco da Vella da Diversidade’.

Por otro lado, Mañón finalizará su programación con la ‘Ruta Arco da Vella’. En ella, serán un total de cinco los establecimientos hosteleros –Bar Queiro, Abeiro do Sor, La Marina, Relojes y Onda Norte– que ofrecerán pinchos y tapas con elementos para visibilizar el Día del Orgullo.

En Cabanas, los miembros del colectivo local llevarán a cabo, a las once de la mañana, una serie de acciones destinadas a sensibilizar e informar sobre todo lo relacionado con la realidad que viven en su día a día. Respecto a San Sadurniño, el pabellón municipal cuenta con un mural de Laura Bouza López, que tras una semana de trabajo, terminará de elaborar hoy mismo para esta jornada.

La actuación de Nelu Vermouth en el ‘Cedeira Queer’ Miriam Tembrás

Aparte de todas estas iniciativas, han sido varios los municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal que están mostrando su apoyo a la comunidad, como es el caso de Cedeira. La entidad Mestas LGTBIQ+ se encargó de celebrar el día por todo lo alto con la tercera edición del ‘Cedeira Queer’, que este año contó con una gran variedad de actividades. La más reciente tuvo lugar este sábado, en la finca de A Nogueira, ubicada a dos kilómetros de la villa. Allí, aproximadamente a las 20.00 horas, el recinto acogió una performance de Nelu Vermouth, así como la actuación de las drag queens Sasha Moon, Nomi Bull y RRRita; todo ello en una velada que estuvo amenizada por DJ Baal Monte.

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También este sábado, la asociación Orgullo Espasante organizó, junto con el Concello de Ortigueira y el CIM, una sesión de cine en el centro social de Porto de Espasante, en la que se proyectó la película ‘Pride’.

Finalmente, numerosos gobiernos locales desplegaron, al igual que en años anteriores, la bandera arcoiris en los edificios municipales para reafirmar su compromiso con la causa, como por ejemplo Ares.