Seitura 22 asistirá a los centros escolares para cumplir la nueva normativa de comedores

Momento de la reunión con los representantes de los centros escolares Cedida

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Seitura 22 pondrá en marcha el próximo curso escolar el programa ‘Comedores Escolares Sustentables’, una iniciativa que busca prestar apoyo a los centros de enseñanza participantes de cara a que puedan cumplir con la nueva normativa relativa a este servicio en los colegios. La propuesta, que combina el asesoramiento con la práctica activa, fue presentada esta semana a la comunidad educativa del CEIP Eladia Mariño de Cabanas, el CIFP Fraga do Eume, de Pontedeume y el CPI Virxe da Cela, de Monfero, en una reunión informativa en la que tomó parte el gerente de la entidad, Miguel Teixido.

Así, el responsable de Seitura 22 detalló durante el encuentro que uno de los pilares de esta iniciativa es un servicio de elaboración de menús rotatorios que cumplan con la mencionada normativa –que busca garantizar una alimentación de calidad, con productos sostenibles y de proximidad– por parte de un equipo de nutricionistas. Asimismo, el proyecto también promueve talleres teórico-prácticos de cocina para los propios centros educativos, de cara a que sean ellos mismos quienes puedan elaborar estas propuestas culinarias.

Por otra parte, de cara a “conectar” los colegios con el tejido productivo, el programa también contempla salidas demostrativas y visitas guiadas a explotaciones agroganaderas para profesores y directivos, responsables de comedor y ANPAs. De igual modo, la iniciativa también tendrá una faceta más próxima a los alumnos con la edición de una guía nutricional para los más pequeños que estará protagonizada por Os Bolechas.

Aquellos centros que quieran tomar parte en este programa podrán solicitar información en las oficinas de Seitura 22 de Ferrol, Ortigueira y As Pontes, en el teléfono 981 333 398 o en el correo info@seitura22.gal.