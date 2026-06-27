Ferrolterra se queda sin la Semana de la Moda de Galicia tras dimitir sus principales valedores

El desfile de la fase regional celebrado en Neda el pasado año reunió a lo más granado del sector de la moda de Galicia Emilio Cortizas

La directiva de la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores (ANDE) en Galicia acaba de presentar su carta de dimisión a la entidad central, "al carecer de los apoyos económicos necesarios para llevar a cabo un proyecto de estas características", afirmaron.

Los portavoces de ANDE Galicia, ambos de Ferrolterra, Esperanza Vázquez y Alberto Hermida, aseguraron que se trata de una decisión tomada después de una "profunda reflexión", que conlleva la paralización de la fase regional de los Premios Nacionales de Jóvenes Diseñadores -prevista para el 16 de octubre de 2026- en lo que a esta directiva corresponde. “Esta decisión viene motivada principalmente por la falta de apoyos económicos, tanto públicos como privados, necesarios para garantizar la viabilidad y el nivel de calidad que un proyecto de estas características merece” aseguraron.

Este hecho supone la paralización de la fase regional de los Premios Nacionales de Jóvenes Diseñadores, prevista para octubre

Desde ANDE Galicia se quiere agradecer a todas las empresas y personas que colaboraron con el proyecto y confiaron en este equipo, ayudando a hacer posible la celebración, en octubre de 2025, de la Fase Autonómica de la 39ª edición de los Premios Nacionales a la Moda. “Ha sido un auténtico honor trabajar para impulsar el talento gallego y conocer a profesionales tan creativos, comprometidos y apasionados por la moda” argumentaron los portavoces de ANDE Galicia, al tiempo que se mostraron “orgullosos de todo lo conseguido durante este tiempo, y profundamente agradecidos por la confianza que habéis depositado en nosotros”.

Los dos responsables de ANDE junto a la delegada territorial de la Xunta en la presentación de la I Semana de la Moda de Galicia Emilio Cortizas

Ha sido un honor trabajar para impulsar el talento gallego y conocer a profesionales tan creativos, comprometidos y apasionados por la moda ANDE Galicia

Los representantes de la delegación gallega desean a todos los jóvenes diseñadores de Galicia “de corazón, muchos éxitos en vuestros proyectos presentes y futuros. Estamos convencidos de que el enorme talento que existe en Galicia seguirá encontrando oportunidades para crecer, evolucionar y alcanzar el reconocimiento que merece”, concluyeron a modo de despedida.

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Campaña para buscar apoyos

El pasado mes de mayo, la delegación de Galicia de la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores (ANDE) lanzó una campaña dirigida a los establecimientos comerciales de la comunidad gallega que desearan sumarse a la II Semana de la Moda de Ferrolterra. Una alianza que les permitiría obtener visibilidad y presencia en los eventos que se organizaran en la próxima edición, pudiendo elegir entre varios modelos de colaboración (algodón, lino o seda) con aportaciones desde los 50 a los 250€.

Ser colaborador les permitiría además formar parte del evento a través de la cartelería oficial, y recibir una mención especial durante la celebración de la II gala de los Premios a la Moda, prevista para próximo 15 de octubre de 2026.

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Segundo puesto en la cita nacional

Finalmente, parece que la falta de esos apoyos dejará a Ferrolterra sin una cita que permitió, por primera vez en su historia, que Galicia contara con representación en el certamen nacional de jóvenes diseñadores, donde la Comunidad, por cierto, logró un meritorio segundo puesto.