La ONG ferrolana Briegal parte por fin para Venezuela para ayudar en las labores de rescate

Los seis profesionales de la zona que colaborarán en las labores de rescate en Venezuela Briegal

Tras más horas de las deseadas aguardando en Madrid por un vuelo que les permitiera trasladarse a Venezuela y colaborar en las labores de rescate tras los devastadores terremotos consecutivos sufridos en el país, la ONG Briegal, integrada por voluntarios de Ferrolterra y Galicia, viaja este sábado hacia el país caribeño para ayudar con las tareas de búsqueda de supervivientes.

Seis especialistas en búsqueda y rescate son los que se han sumado a este contingente de la organización no gubernamental, que colaborará con tres guías caninos de Asturias (2) y La Rioja (1). De la zona parten dos bomberos de Ferrol, uno de As Pontes y otro de Navantia. Junto a ellos viajan también dos profesionales de A Coruña.

En un momento en el que la ayuda internacional es vital para la supervivencia de muchas de las personas sepultadas, llama la atención el hecho de que, una vez más, como ya les había ocurrido con el terremoto de Turquía o el ciclón 'Daniel’ en Libia, la ONG ha vuelto a tener que pasar en Barajas largas horas de espera hasta conseguir un vuelo que los traslade hasta Venezuela para poder colaborar con sus medios y capacidades, demostradas ya en grandes desastres como los referidos.

As posibilidades de atopar a xente con vida caen exponencialmente a medida que pasa o tempo Briegal

Desde el equipo de la ONG constituida en Ferrol aseguran que “as posibilidades de atopar xente con vida van caendo exponencialmente a medida que pasa o tempo". Además, explican que "calcúlase que entre tres e sete días poden atoparse persoas con vida, pero todo depende das posibilidades de hidratación que teñan”, advierten.