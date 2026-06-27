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Sociedad

Cáritas Mondoñedo Ferrol llama a la ciudadanía a colaborar con la población venezolana

Ha abierto una cuenta para donativos que llegarán de inmediato a través de su red internacional de ayuda

Montse Fernández
Montse Fernández
27/06/2026 15:52
AME5030. LA GUAIRA (VENEZUELA), 26/06/2026.- Un rescatista del Ejercito de México junto a su perro trabajan en un edificio afectado por un terremoto este viernes, en La Guaira (Venezuela). El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes. EFE/ Ronald Peña R
Uno de los edificios destruidos por los dos temblores en La Guaira Venezuela
Ronald Peña R. EFE
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La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, a través de Cáritas Diocesana, se une a la llamada de la Iglesia en España para responder, lo antes posible, “a la grave emergencia provocada por los recientes terremotos en Venezuela, que han dejado a numerosas familias en situación de extrema vulnerabilidad”.

Así, indican que, siguiendo el llamamiento de la Conferencia Episcopal, “que ha expresado su cercanía, oración y compromiso con las víctimas”, la organización caritativa pone en marcha una campaña destinada a canalizar la ayuda económica que permita atender las necesidades más urgentes de la población afectada como son: alimentación, atención sanitaria, alojamiento y reconstrucción básica.

Desde la Diócesis se invita así a todas las comunidades parroquiales, instituciones y fieles a unirse a esta acción solidaria, “como expresión concreta de la caridad cristiana”, indican.

La colaboración económica puede hacerse llegar mediante donativo a la cuenta habilitada por Cáritas, con IBAN: ES67 2080 0200 4130 0081 4843, indicando en el concepto: ‘Terremoto venezuela’ y aportando el DNI del donante. 

Cáritas, presente sobre el terreno a través de su red internacional, garantiza que esa ayuda llegará a quienes más lo necesitan y lo antes posible.

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