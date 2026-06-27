Cáritas Mondoñedo Ferrol llama a la ciudadanía a colaborar con la población venezolana

Uno de los edificios destruidos por los dos temblores en La Guaira Venezuela Ronald Peña R. EFE

La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, a través de Cáritas Diocesana, se une a la llamada de la Iglesia en España para responder, lo antes posible, “a la grave emergencia provocada por los recientes terremotos en Venezuela, que han dejado a numerosas familias en situación de extrema vulnerabilidad”.

Así, indican que, siguiendo el llamamiento de la Conferencia Episcopal, “que ha expresado su cercanía, oración y compromiso con las víctimas”, la organización caritativa pone en marcha una campaña destinada a canalizar la ayuda económica que permita atender las necesidades más urgentes de la población afectada como son: alimentación, atención sanitaria, alojamiento y reconstrucción básica.

Desde la Diócesis se invita así a todas las comunidades parroquiales, instituciones y fieles a unirse a esta acción solidaria, “como expresión concreta de la caridad cristiana”, indican.

La colaboración económica puede hacerse llegar mediante donativo a la cuenta habilitada por Cáritas, con IBAN: ES67 2080 0200 4130 0081 4843, indicando en el concepto: ‘Terremoto venezuela’ y aportando el DNI del donante.

Cáritas, presente sobre el terreno a través de su red internacional, garantiza que esa ayuda llegará a quienes más lo necesitan y lo antes posible.