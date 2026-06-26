Un fin de semana de ‘troula’ en Ferrol y comarca, ya sea San Pedro, San Paio o simplemente fiesta

Las orquestas atraen a numeroso público a las verbenas AEIG

Más que decidir ir de fiesta el fin de semana hay que elegir a dónde se quiere ir, porque celebración habrá este fin de semana en multitud de concellos de Ferrolterra, desde la cabecera hasta los más alejados de esta.

Así, si San Xoán fue potente, San Pedro –o sus versiones de Paio o Pelaio– no lo es menos y si bien las luminarias disminuyen, aumentan las fiestas patronales y, para completarlas, las que organizan las asociaciones de los distintos barrios.

Sin salir de Ferrol, el San Pedro Caranceiro ofrece un sábado y un domingo de actividad, organizado por la Comisión de Festas de Caranza.

Desde un mercadillo de artesanía –que abre sus puertas a las 12.00 horas– y el vermú a las atracciones infantiles hasta el churrasco y las sardinas –desde las 19.00 horas– y la verbena nocturna–con el grupo Zest y el DJ Sam–. El domingo continúa la fiesta con el mercadillo, las atracciones, barra abierta desde las 12.00 y la oportunidad de comer pulpo con ‘Landeira’.

La parroquia ferrolana de Marmancón está de patrón y celebra el San Pedro con fiesta durante todo el fin de semana.

Mañana será el turno de Nuevo Plan –a partir de las 15.00 horas– y, desde de las 20.00, podrá escucharse la gran voz de Almudena, para acompañar la degustación de criollos, además de otros productos gastronómicos.

El domingo, a partir de las 15.00 horas, actuará Ángel Habana, habrá hinchables para niños y niñas –de 16.00 a 19.00 hiras– y degustación de liscos, desde las 20.00 horas.

También el furancho de Canido celebra el día del socio este sábado, con el concierto de Manopuesta, a las 12.00 horas, y una comida a base de churrasco.

Narón

Muy cerca, en Narón, se celebra la Noite de San Xiao, que dará comienzo a las 19.00 horas, con una propuesta para el público familiar, con juegos tradicionales y populares. A las 20.00 horas actuará Álex Rodríguez, antes de la cena popular a base de sardinas y churrasco, que organiza la AVV Ceibe de San Xiao.

Por la noche, desde las 21.00 horas, la música tradicional correrá a cargo del grupo de gaitas del Padroado de Cultura, Irmaus da Raia Seca y De Ninghures, uno de los grupos más destacados del folk gallego. Será de nuevo Álex Rodríguez el que ponga el broche final a la fiesta.

Antes de acudir a San Xiao se puede pasar por Piñeiros, ya que en este barrio naronés se celebra también la duodécima edición del Encontro de Rondallas Cidade de Narón, a partir de las 17.00 horas con la participación de Añoranzas, Só Elas, Lucero del Alba y Bohemios.

Neda, Fene, San Sadurniño...

Continuando la ruta por el concello de Neda se puede celebrar un ‘tardeo’ en el campo da feira de Albarón, donde, a partir de las 19.00, se servirán liscos y chorizos y, una hora más tarde, comenzará la música con Plan de fuga y el DJ Nómada.

No se puede pasar por alto en este recorrido la visita al Perla Mural Fest de Fene, en el que el arte de los murales se combina con las actuaciones musicales.

El sábado será el turno de Carlangas, Melón Diesel, True Mountains, Zabala & Atalaias de Caión, DJR4Tibrón, Daft Punk Vibes. La sesión vermú con entrada libre contará con los Jinetes del Trópico e Innsbruck.

En San Sadurniño, en la zona de Ferreira, este sábado se celebran las fiestas de San Paio o San Pelaio con misa solemne a las 13.30 y fuegos para anunciar la sesión vermú con el grupo Antha. A las 15.00 horas habrá comida popular y durante la tarde toro mecánico, hinchables y fiesta de la espuma antes de la llegada de la noche, que contará con una verbena amenizada por el dúo Dilema y el grupo Antha. Por la noche habrá también una cena a base de pinchos.

La parroquia modestina de Labacengos centra en una gran churrascada sus eventos del sábado, eso sí, con sesión vermú a cargo de Lucía Fraguela.

En Valdoviño, concretamente en la parroquia de Loira, se celebra también el San Pedro todo el fin de semana.

Al recorrido de las gaitas por la calle seguirá la misa, a las 13.00 horas, las tradicionales bombas de palenque y la sesión vermú con el grupo Pasión. Por la noche repetirá en la verbena junto a la orquesta Marbella.

Mañana habrá misa –13.00– y procesión, además de sesión vermú con la orquesta Acordes.

Sin salir de Valdoviño, en San Bartolo, habrá sardiñada desde las 21.00 horas y música en vivo para cerrar el ciclo San Xoán-San Pedro.

La parroquia de Cervás, en Ares, también está de patrón con fiestas que ya comenzaron el viernes y continuarán hasta el lunes.

El programa trae esta noche al Grupo Jaque –que amenizará también el mediodía– y Los Players. Mañana actuarán en una sesión vermú ‘infinita’ el dúo Trasnos y la orquesta Costa Dorada, con degustación de pulpo y churrasco bajo carpa. El cierre de las fiestas de Cervás será el lunes, con misa y sesión vermú a cargo de Jorge Latino.

En Cariño despiden hoy su San Pedro con una completa jornada que incluye desde misa –13.00– y sesión vermú con aperitivo, con la música de Tapyöka, hasta la verbena nocturna en la que esta formación musical se compagina con la música del DJ chocolate.

Ortigueira

La vecina Ortigueira tendrá fiestas de San Xoán y San Pedro. Por una parte, la asociación Libro Vivo organiza en las Escolas de San Claudio, en Ortigueira, una fiesta de San Xoán mañana a partir de las 13.30 horas, con degustación de sardinas, cachelos, churrasco, bebida, postre y café. Al evento podrán acudir tanto socios como no socios de la asociación y la jornada estará amenizada por Claudia Zurita.

Por otro lado, la parroquia de Ladrido celebrará sus fiestas de San Pedro este sábado. Los actos comenzarán a las 19.00 horas con la misa solemne con procesión y a las 21.00 horas arrancará la cena, tras la cual habrá baile animado por Arume Solista.

Sin moverse de Ortigueira, el Centro Social de San Adrián acogerá la celebración de la XVII Xuntanza de Grupos Rexionais, con las actuaciones de varios grupos –Brisas do Quenllo, Albergaria-A-Velha, Troula do Ortegal, Tocata Xou y Os Montoxos– a partir de las 18.00.

Cedeira

Cedeira se llenará también de música y actividad el fin de semana con la celebración del III Cedeira Queer, que ofrece hoy, a partir de las 20.00 horas, en la finca A Nogueira, desde performance a shows drag queen y djs durante doda la noche.

La Praza da Revolta cedeiresa acoge también este sábado el Cedeira Music Fest, de 19.30 a 3.00 horas, con la actuación de Borja Solla, Nyan Boe, David Bermúdez, DJ Ariax, Bruno Kavi y Wizart Mertin.

Por no hablar de la opción ‘castrexa’ que se ofrece en la villa con la celebración, todo el fin de semana, de la feria de esta época, con puestos, gastronomía y un sinfín de música, espectáculos teatrales o de malabares.

El concello de Mañón, en concreto la parroquia de Bares, celebra el San Pedro sábado y domingo. Habrá pasacalles con el cuarteto de la Banda de Gaitas do Ortegal. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne cantada y con procesión y a continuación tendrá lugar la sesión vermú a cargo de la orquesta Dinastía. Por la noche, gran verbena amenizada por Dinastía y Primera Línea. El domingo, a las 14.00 horas comenzará la sesión vermú con la formación Sensaciones.

Una visita a Monfero siempre merece la pena y, si está en fiestas como este fin de semana lo está Val do Xestoso, se puede además disfrutar de música y baile. Los actos de mañana comienzan a las 13.30 horas con la misa solemne seguida de procesión que irá acompañada del grupo folklórico Virxe da Cela. A las 14.00 horas será la sesión vermú con el solista Alex, y la citada formación. Ya por la noche, a las 23.00 horas dará comienzo la verbena con el solista Alex y disco móvil Flow.