La Diputación de A Coruña invertirá 506.000 euros en las carreteras de Cariño y Ferrol

Imagen del pleno celebrado este viernes Cedida

El pleno de la Diputación de A Coruña celebrado este viernes aprobó una inversión de casi 506.942,09 euros para reforzar la seguridad vial de las carreteras provinciales de Cariño y Ferrol.

En concreto, las intervenciones consistirán en mejorar tanto el firme como la accesibilidad de las calzadas. Las obras programadas en Cariño, que contarán con un presupuesto de 445.966,62 euros, consistirán en reparar las zonas afectadas que se hallan en la vía provincial DP-6121 de Mera a la localidad, justo entre los puntos kilométricos 5+370 y 8+400.

Sin embargo, también se procederá a la limpieza de paseos, cunetas y arcenes, así como al repintado de símbolos y pasos de cebra. Además, el plan incluye la reposición integral de la señalización horizontal y la sustitución de la barrera de seguridad por una nueva, dotada de un sistema de protección para motociclistas.

Por otra parte, la sesión plenaria dio luz verde al proyecto modificado para la tercera fase de la DP-3612 en Ferrol, el tramo que conecta Aneiros con A Cabana. En este caso, la Diputación destinará 60.975,47 euros, que se suman a los 789.411 con los que contaban inicialmente las obras. Con esta nueva cuantía adicional, se pretende mejorar la calidad del terreno en el mojón 1+500, reordenar sus zonas de aparcamiento para habilitar un itinerario accesible y corregir desniveles. Finalmente, en el punto kilométrico 1+640, se le dará una nueva forma a la rotonda del área y se ensancharán las aceras, entre otros trabajos.