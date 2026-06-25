Relevo en la presidencia de Reganosa: Marcos López sustituye a Roberto Tojeiro

Roberto Tojeiro y Marcos López Cedida

Marcos López (A Coruña, 1961) releva a Roberto Tojeiro en la presidencia del grupo Reganosa. El cambio se produce tras la finalización del mandato puente del hasta ahora máximo responsable de la compañía, que en tres años fue capaz, destaca la empresa, de cumplir los objetivos marcados: crecimiento e internacionalización.

López asume el cargo en una sociedad que conoce bien, pues está vinculado a Reganosa desde su nacimiento, en 1999. De hecho, es, junto con el propio Tojeiro, el consejero más veterano (en su caso, desde 2010) y desde 2020 pertenece también al comité ejecutivo del holding y encabeza la comisión de Nombramientos y Retribuciones del propio órgano de gobierno.

El nuevo presidente tiene una amplia experiencia en campos como la planificación estratégica, el desarrollo corporativo y la banca de inversiones. Entre 1999 y 2025 fue el director del Mercado de Capitales de Inditex y, la década anterior, trabajó en el First National Bank of Chicago, en Research Associates y en la Sociedad de Valores y Bolsa del Banco Bilbao Vizcaya, con operaciones relevantes, destaca Reganosa, en Endesa, EDP, Repsol, Red Eléctrica o Iberdrola.

Objetivos cumplidos

La firma subraya los logros de Tojeiro desde que se hizo cargo de la presidencia, en 2023. En materia de internacionalización, Reganosa es "un 46% más internacional que entonces, ha despejado amenazas regulatorias, ha decantado actividades y adaptado al entorno su estructura de gobernanza".

En este sentido, recalca que se ha añadido a Australia y otros diez países a la lista de mercados donde ha operado infraestructuras o prestado servicios, con lo que ahora son 35 los Estados en los cinco continentes.

Por otra parte, las inversiones en el ciclo 2023-2026 han alcanzado los 157 millones, entre los que se encuentra la adquisición de un 25% del Musel E-hub, la incorporación a Reganosa Holdco del 15% de Regasificadora del Noroeste SA que poseía Sojitz, la compra de Saltos del Cinca a Plenium Partners y Bankinter o la instalación del compresor BOG en la terminal de Mugardos, una actuación que ha permitido al sistema gasista español "avanzar en seguridad de suministro, independencia energética y sostenibilidad ambiental", precisa la compañía.

En el haber del mandato de Tojeiro se encuentra también el desarrollo de proyectos de renovables, la consolidación del hub energético del noroeste, con polos en Mugardos y en Gijón, y la incorporación de un nuevo servicio de suministro (bioGNL) a barcos y cisternas. También ha lanzado una plataforma de eficiencia energética para industrias y hogares (OIIO) y, tras un largo proceso, ha visto cómo la tramitación administrativa de la terminal de Mugardos ha recibido el aval definitivo del Tribunal Supremo.