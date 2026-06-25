La patronal del comercio de alimentación, “preocupada por los incidentes de la huelga”

Manifestación del pasado 29 de mayo Daniel Alexandre

La Asociación de Supermercados, Autoservicios mayoristas y Distribuidores de alimentación de la provincia de A Coruña –ASAC– expresó este jueves su preocupación “por los incidentes registrados durante la jornada de huelga del martes 23” en el sector del comercio de alimentación.

La patronal lamenta que el paro, “cuyo ejercicio constituye un derecho plenamente legítimo”, estuviese acompañado de “en algunos puntos por coacciones, insultos, faltas de respeto e intentos de impedir el libre acceso de trabajadores y clientes a determinados establecimientos”.

Además, agradece el “comportamiento responsable de miles de trabajadores y trabajadoras que, soportando en ocasiones situaciones de presión, han contribuido a que la actividad esencial del sector haya podido mantenerse” y pide disculpas a la clientela de los establecimientos en los que se, a consecuencia de la huelga, se produjeron “dificultades en las operaciones de descarga y abastecimiento”.

Sobre el fondo de la cuestión, ASAC se pregunta si “estamos ante un proceso orientado a alcanzar un acuerdo o ante una dinámica de confrontación permanente con objetivos diferentes a los intereses de los trabajadores y comerciantes gallegos”. En esa línea, apunta que tras ocho reuniones “y cuatro propuestas de mediación rechazadas”, se mantengan “las medidas de conflicto sin explorar todas las vías posibles para aproximar posiciones”. Además, reitera su “disposición al diálogo”, a retomar la negociación o, “si fuese necesario, a aceptar la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais”.