La mediación del metal empieza a dar frutos, pero deja para este viernes los temas de calado

Piquete en la puerta de Navantia el pasado día 9 Daniel Alexandre

Tras un primer contacto poco fructífero el pasado lunes, la segunda reunión de la mediación en el Consello Galego de Relacións Laborais entre la patronal del sector siderometalúrgico de A Coruña y los sindicatos finalizó este jueves algún avance en cuestiones que, si bien no son las de mayor calado, habían permanecido bloqueadas en la mesa de negociación previa. En esa línea, hay acercamientos en materias como los desplazamientos, el plus de turnos, los permisos, las licencias, la subrogación o las limitaciones a las empresas de trabajo temporal.

En conjunto, se trata de un cambio que deberá ratificarse durante la jornada de este viernes. Las partes están convocadas a un nuevo encuentro, en este caso se espera que sea más intensivo, con sesiones de mañana y tarde, para entrar en aspectos determinantes como la reducción de la jornada, la mejora de los salarios, la revisión de las retribuciones en función del IPC, la regulación de los fijos-discontinuos o los pluses por trabajos penosos, tóxicos y peligrosos, que todavía están en una fase muy verde.

En el caso de la CIG, criticó que la patronal diese por concluida la reunión a las 18.00 horas “sen sequera responder á última proposta que a parte social lle trasladou a primeira hora da tarde, co obxectivo de avanzar cara un achegamento entre as posicións das dúas partes”.

Así, la central invita a la representación empresarial a abandonar “a súa actitude inmobilista” y evite “prolongar innecesariamente este conflito”.

En ese sentido, recuerda que el proceso de mediación en el Consello Galego de Relacións Laborais finalizará, con o sin acuerdo, en la mañana del próximo lunes, 29 de junio. Ese día, por la tarde, habrá asambleas de para informar de los avances, si los hay. En todo caso, se mantiene la convocatoria de huelga para el día siguiente, el martes 30, y también el 2 de julio.