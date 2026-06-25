La Diputación apoya con 187.031 euros actividades de promoción económica en Ferrolterra

La Festa do Pan de Neda recibirá este año 30.000 euros Daniel Alexnadre

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recogió en su edición de este 25 de junio la concesión provisional de las ayudas de la Diputación de A Coruña a municipios de menos de 50.000 habitantes para la realización de actividades de promoción económica durante el presente ejercicio.

Entre los beneficiarios de estas ayudas se encuentran diez Concellos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, que dispondrán en su conjunto de una aportación de 187.031,03 euros.

Así las cosas, Ares contará con 9.720 euros para la realización de las alfombras florales del Corpus, que tuvieron lugar el primer fin de semana de este mes de junio.

Cedeira podrá emplear 9.900 euros en la VII edición del Concurso de Tapas de Outono, mientras que Fene dispondrá de 10.000 euros para diversas propuestas de dinamización del sector económico y turístico.

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En Mañón, la cuantía otorgada por la Diputación para la XXXVI Festa do Marisco da Ría do Barqueiro asciende a 17.284 euros, mientras que a Moeche le corresponden 8.505 por su ya reconocida Feira do Queixo.

Una de las citas gastronómicas con más trascendencia de Ferrolterra, la Festa do Polbo de Mugardos, recibirá una ayuda de 30.000 euros, misma cantidad que se llevará el Ayuntamiento de Narón para el XV Oenach Atlántico y el de Neda para la Festa do Pan.

Por su parte, Pontedeume contó con 26.869 euros para el II Feirón do Queixo y San Sadurniño con 14.762,28 para la Feira da Plantación, la Feira Rural y la campaña ‘Polo Nadal, consumo local’.

Cabe señalar que el Consistorio de Cariño también optó a la consecución de estas subvenciones para su Festa da Caldeirada. Sin embargo, el organismo provincial no admitió su solicitud “por non acadar os 40 puntos mínimos requiridos”