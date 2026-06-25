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Ferrolterra

Emprego invirtió 126.300 euros en la contratación de menores de 30 años en la comarca

El plazo de esta edición está abierto hasta el 30 de septiembre

Redacción
25/06/2026 22:22
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Aneiros, este jueves en Artemisa, beneficiaria del año 2025
Kiko Delgado
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El programa ‘Primeira experiencia profesional’ de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración destinó en 2025 126.300 euros para la contratación de nueve menores de 30 años en Ferrolterra.

La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, ofreció este balance durante su visita a la empresa ferrolana Artemisa, beneficiaria en la pasada edición con 13.300 euros de ayuda. Aneiros recordó que el plazo de solicitud de este ejercicio está abierto hasta el 30 de septiembre. En total, la Xunta reserva 7,8 millones para esta línea que en 2026 amplía esa edad límite en el supuesto de que la firma sea del sector artesanal.

Además de la contratación a jornada completa, el programa ofrece formación en competencias blandas y en habilidades sociales y de comunicación, señaló. 

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