El fin del conflicto entre Ferrol y Narón por la depuración, a un paso

Momento del anuncio del acuerdo entre ambos Concellos, el pasado día 11 Cedida

El acuerdo ya estaba cerrado desde el pasado día 11, cuando el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la regidora de Narón, Marián Ferreiro, anunciaron la resolución de un conflicto, el de la gestión del servicio de depuración de aguas, que se remontaba a casi una década, pero ayer se dio un paso importante para hacerlo oficial.

Tal como se avanzó hace dos semanas, el calendario previsto establecía que este mismo mes el convenio tendría que ser aprobado por cada Concello. En Narón lo validó el pleno y en Ferrol la Xunta de Goberno celebrada antes de la sesión.

Como se recordará, este convenio, que no supone la cesión de la titularidad de las infraestructuras ni de las competencias, articula un mecanismo de cooperación para la financiación compartida de los costes ordinarios del servicio y también para la ejecución coordinada de actuaciones materiales y técnicas.

Además, con este acuerdo se da cumplimiento a la sentencia de febrero de este mismo año en la que se reconoce la obligación del Concello de asumir la parte que le corresponde del coste del servicio y la necesidad de establecer un mecanismo de colaboración.

En el convenio se recoge lo que dicta la sentencia, es decir, que el Concello naronés debe pagar 3,4 millones por el período comprendido entre abril de 2017 y junio de 2023 –que es el plazo que estaba judicializado– y otros dos millones por el que abarca desde julio de 2023 a diciembre de 2025, que es cuando comenzaron a funcionar los caudalímetros que hacen posible la medición exacta del volumen de agua tratado.

Antes de que acabe el presente año, el Concello de Ferrol, por lo tanto, deberá recibir los 5,4 millones en cuestión para liquidar la factura de todos esos años, desde que la EDAR comenzó a funcionar hasta enero de este 2026.

A partir de esta fecha el mecanismo ya es otro. De este modo, se calculará un precio unitario por metro cúbico en base a los costes totales del servicio y a los volúmenes registrados. Por otra parte, las liquidaciones que practique Emafesa serán trimestrales y Narón deberá abonarlas en el mes inmediatamente posterior al cierre del trimestre.

El acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia –BOP– en cuanto el alcalde de Ferrol y la regidora de Narón lo firmen. Queda por determinar la fecha en que se hará oficial, que podría ser en cuestión de semanas.