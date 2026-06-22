San Xoán y San Pedro salpican Ferrolterra con las mil y una fiestas

Este año no se podrá realizar la luminaria en Batallones, pero hay muchas otras opciones para disfrutar de la noche de San Xoán Jorge Meis

Si en julio es el Carmen y Santiago y en agosto Santa María, la cita por excelencia de este mes de junio es San Xoán y, seguidamente, San Pedro. El santoral brinda infinidad de excusas para las celebraciones y en esta ocasión, siendo el día 24 festivo autonómico en Galicia, el mandato de “santificar” las fiestas es más que nunca de obligado cumplimiento. Para ello, casi todos los municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal ofrecen una gran cantidad de eventos para todos los públicos durante estos primeros días del verano.

San Xoán de Filgueira (Ferrol)

En la ciudad naval es el barrio de San Xoán uno de los protagonistas, empezando por su ‘Noite Meiga’ el día 23, que arranca a las 19.00 con sardiñada —gratis para socios de la entidad vecinal, a tres euros para el resto— y tendrá a Nuevo Plan desde las ocho, prendiendo después su hoguera, con fuegos artificiales y queimada.

En paralelo, en el campo de la fiesta cuentan con otra programación, empezando esa misma jornada con banda sonora a cargo del Grupo Pasión (15.00 y 22.30) y siguiendo con el ‘Desfile da Bruxa’ y su entrada en el recinto (20.00 y 22.00), finalizando con la Orquesta Principal pasada la medianoche. Tendrán liscos a cuatro euros y toldo.

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La jornada del 24 empezará con Agarimo de Catabois (9.00) y continuará con misa cantada por Marcos Mella y procesión (12.00). En el escenario estarán Sofía Hernández (13.30), el Grupo Jaque (14.30 y 22.00) y el ‘tardeo’ con grupos locales desde las 16.00 (Rayones, Los Alcántara y Malditos Pendejos). Despacharán churrasco a 12 euros y se celebrará una feria multisectorial. Además, el 25 será el Día do Neno con juegos y atracciones.

Canido y Caranza (Ferrol)

Por su parte, en Canido se han aliado la asociación vecinal, la SRD y El Clavel 2.0 para hacer la hoguera comunitaria en la calle Poeta Pérez Parallé el día 23 y ofrecer a quienes se acerquen la posibilidad de llevarse raciones de sardinas a cinco euros. Comenzarán el reparto a las 20.00, la misma hora escogida también por la AVV de Caranza para su ‘Noite Meiga’ con sardiñada, música y baile. El centro cívico acogerá la cita, gratuita para los socios —y a tres euros para quien no lo sea—, amenizada por DJ Tian. Además, A Revolta de Trasancos vuelve a organizar en el barrio su tradicional luminaria al lado de las huertas comunitarias.

Esmelle y Doniños (Ferrol)

Otro de los patrones ferrolanos por excelencia es el que se celebra en San Xoán de Esmelle. Allí, a mayores del XV Concurso de Rueiros que anima a la vecindad a decorar sus portales, este martes la música empieza a sonar con el Dúo Candela (14.30) para animar la comida popular a base de churrasco (ocho euros). Después, a las 17.00, comenzará el Festival Folk Rock en el que estarán Lidia India, Lenda Ártabra, Trío Somoza y Anxo Lorenzo Band.

Será la orquesta América de Vigo quien se encargue de la verbena, durante la que se servirán sardinas a cinco euros la ración y se encenderá la hoguera. Al día siguiente, habrá misa y procesión a la una, sesión vermú con Dúo Dvicio (14.30) y función nocturna con la Orquesta New York. Asimismo, en Doniños, la Xunta Veciñal celebra también su propia sardiñada el día 23 desde las 20.00, contando con Jorge Latino en el escenario.

Xuvia (Narón)

En Narón, la fiesta el día 23 va a estar en la ‘Noite Meiga’ convocada en Xuvia desde las 21.30 horas. Organizada por la AVV Altea, habrá chorizos, liscos, pan “e moita troula”. Cuentan con un DJ y el precio para personas socias es de tres euros, dos más para quienes no lo sean.

San Xoán de Piñeiro (Mugardos)

En la otra banda, en Mugardos, el epicentro de la celebración es San Xoán de Piñeiro, que celebran dos jornadas festivas. Este martes, a las siete, se jugará el partido mixto de solteros contra casados, culminando a las 21.00 con churrasco y sardinas, y pasando a las 22.30 al concierto de Malditos Pendejos. Finalizarán con hoguera, hinchables para el público infantil y fuegos artificiales. Ya el miércoles, Aixa Romay será quien amenice la sesión vermú desde las 13.30.

San Sadurniño

En San Sadurniño tampoco se van a quedar sin fiesta y, en este caso, será el Concello quien organice mañana el evento, ubicado esta vez en el área recreativa de Os Currás. A las 20.00 se dará el pistoletazo de salida a una celebración que contará con degustación gratuita de sardinas y la música de Nimbos, que actuará gracias a la red cultural DinamizARTJ de los convenios de Transición Justa. Días después, el sábado 27, la “troula” se desplazará a Igrexafeita, que tendrá su San Xoán en el local social A Torre a las 21.00 con cuentacuentos de Caxoto y cena popular.

Moeche

En el caso del municipio modestino, la AVCR Val de Moeche convoca su “festa rachada” en las instalaciones de O Pereiro el propio 23 de junio, a partir de las siete de la tarde. Tendrá música en vivo con María y menú a base de costilla, liscos, chorizos, pan, vino, requeixo, café y queimada a cinco euros para socios y 15 para aquellos que no lo sean.

As Somozas

En As Somozas, por su parte, se celebra la tercera edición de la ‘Noite Meiga’, una cita para “soltar e volver comezar”, explican. Está programada en el área recreativa de O Carballo, a partir de las 20.30, y se podrá disfrutar de una recolección de las ‘herbas de San Xoán’, hoguera, sardinas, queimada con ‘conxuro’, animación infantil y la música del Grupo Rayones y DJ Frank Fairlane.

San Román (Cedeira)

Saltando a la villa de Cedeira, allí los encargados de organizar la cita son los integrantes de la Asociación Veciñal e Amigos de San Román, que convocan mañana a todas las personas que lo deseen desde las 20.00 horas en el atrio de la iglesia. Habrá una gran churrascada —cinco euros para socios, 15 para el resto—, hinchables para niños y la música de Alex.

As Pontes

As Pontes se prepara para una de las grandes citas de su calendario, la ‘Noite Meiga’, que se celebra este martes, desde las 19.00, en el espacio del Canal IV. Arrancará con espectáculo de animación de calle inspirado en la magia de las tradiciones en torno a esta fecha, con meigas, trasgos y otros personajes del imaginario popular gallego que interactuarán con el público construyendo historias, bailes y juegos participativos hasta las 21.45.

Antes, desde las ocho y media, habrá sardiñada popular y a partir de las 22.15 empezará la música con La Banda de Ayer, que tendrá segundo pase a las 00.15. Será a las 23.45 cuando el público se dirigirá a la zona de la luminaria, que se prenderá a medianoche, continuando después con Alex DJ (2.00) que se encargará de dos horas de sesión para culminar la jornada.

Pontedeume

En Pontedeume festejarán este martes a base de sardinas y banda sonora. La cita está convocada a las 21.00 horas en la pista del parque Sarmiento de la villa, donde se despacharán raciones a seis euros, pinchará DJ Chus y actuará la Banda de la O. Organiza la comisión de fiestas de As Peras y colaboran Safer y Tronada.

Cabanas

Por su parte, Cabanas volverá a vivir intensamente San Xoán, sobre todo en la playa de A Madalena, donde el Concello ha autorizado un total de 53 hogueras particulares ordenadas por parcelas para garantizar la seguridad. Además, en la parroquia de Laraxe, la SCRD San Mamede organiza su propio evento desde las 21.00 con menú a base de liscos y alitas de pollo —cuatro euros para socios, seis para quien no lo sea—, prendiendo su luminaria a medianoche.

Cariño y Cerdido

En la comarca de Ortegal, el municipio de Cariño, a través de la Asociación Cultural O Peiral, tendrá este martes la celebración de San Xoán con una cena gratuita para todas las personas asociadas en el parque de la Cofradía. Habrá sardinas, carne y bebida, además de “música y alegría”, desde las 20.30 horas, amenizado por el Dúo Arco Iris. Además, en Cerdido organiza el Concello sardiñada a las 20.00 en el campo de la iglesia de Os Casás, con la colaboración de Albar Quercus y la UD Cebarca.

Playa de Esteiro (Mañón)

En Mañón la “noite máxica” se hará en la playa de Esteiro, en O Barqueiro, con conciertos, hoguera y sardinas. Son los chiringuitos Onda Norte y A Forxa los que están detrás de la convocatoria, que empieza a las 20.30 en el primero con la música Shenanigans y continúa a las 23.00 con Manu y Kaso Aparte en el segundo.

San Pedro en Cervás (Ares)

Pasado San Xoán, la juerga no tarda en regresar al calendario comarcal con la celebración de San Pedro, uno de los patrones de la parroquia de Cervás, en Ares, que encadena cinco días de celebración desde el viernes 26 de junio. Comienzan esa misma jornada con hinchables infantiles y fiesta de la espuma (18.30), degustación de liscos (20.30) y una gran verbena desde las diez de la noche con Nuevo Plan y América de Vigo.

Al día siguiente habrá traca de pirotecnia (13.45) y vermú a las dos con Grupo Jaque, que repite junto a la Orquestra Los Players en la función nocturna, desde las 22.00 horas. El domingo 28 está programada otra sesión “infinita” a las 14.00 con Dúo Trasnos y la Orquestra Costa Dorada, además de despacharse pulpo y churrasco. El propio día del patrón, el lunes 29, está programada la misa a las 12.30, con pirotecnia una hora después y la actuación de Jorge Latino desde las 14.00. Finalmente, el martes 30, a las 12.30, está fijada una eucaristía en honor a San Antonio.

Labacengos (Moeche)

En Moeche, más concretamente en O Ventoeiro (Labacengos), celebran el 27 una gran churrascada desde las 14.30 con Lucía Fraguela, a 20 euros para socios y 24 para quienes no lo sean —niños y niñas de 10 a 14 años pagarán solo diez—.

Seixas (As Somozas)

En As Somozas, la asociación vecinal de Seixas capitanea un San Xoán tardío el mismo sábado con cena, hoguera y música desde las 21.00 horas. Actuará Mery y las tarifas son de 18 o 23 euros dependiendo de formar parte o no de la entidad.

San Pedro en Ladrido (Ortigueira)

San Pedro se celebra también en Ortigueira, más concretamente en el centro social de Ladrido, donde tendrá lugar el 27 de junio una misa a las 19.00 con procesión posterior y una cena baile con churrasco y con Arume Solista sobre el escenario.

Porto de Bares (Mañón)

En Porto de Bares (Mañón) también honran a su patrón con doble jornada festiva el fin de semana. El sábado habrá pasacalles con la Banda de Gaitas do Ortegal, misa cantada y procesión (13.00) y vermú con Dinastía, que repite de noche junto al grupo Primera Línea. Al día siguiente, a partir de las 14.00, volverá la música con Sensaciones.

San Pedro de Marmancón (Ferrol)

Finalmente, de regreso a Ferrol, San Pedro de Marmancón tampoco se quedará sin fiestas patronales y el entorno del ambigú se convertirá en una pista de baile el 27 y 28 de junio. El primer día, a partir de las 15.00, actuará Nuevo Plan, cogiendo el testigo Almudena. Además, a partir de las ocho comenzará el reparto de criollos. En la segunda jornada, a las tres de la tarde se subirá al escenario Ángel Habana, con hinchables de 16.00 a 19.00 y una “liscada popular”. Habrá, a mayores, churrasco, pulpo o hamburguesas.