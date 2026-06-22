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Diario de Ferrol

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Ferrolterra

El calor continúa este martes y la alerta roja se extiende a 16 concellos de la comarca

Se recomiendan medidas de prevención en esta jornada

Redacción
22/06/2026 22:17
Gente en la playa de Valdoviño
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Daniel Alexandre
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La ola de calor continúa este martes 23, aumentando los concellos de las tres comarcas que se encuentran en alerta roja. De este modo, la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade informa del nivel 3 en los municipios del noroeste de A Coruña, afectando a Ferrolterra en 16 concellos: Ferrol, Ares, Cabanas, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Mañón, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, San Sadurniño y Valdoviño.

Por su parte, los términos municipales del interior de la provincia se encuentran este martes en nivel 2, con alerta naranja. En la zona son los cuatro restantes, los de As Somozas, A Capela, Monfero, y As Pontes.

Meteogalicia informa de que continuará la influencia de una masa de aire muy cálido, con temperaturas muy elevadas en zonas del interior, por encima de los 33-34 grados, aconsejando que se tomen las medidas preventivas necesarias.

En este sentido, desde los servicios de seguridad y emergencias del Concello de Ferrol se anuncia que se extremará la vigilancia y se recomiendan medidas como: beber agua con frecuencia, evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos, ventilados o climatizados, utilizar ropa ligera, holgada y de color claro, así como sombrero o gorra, aplicar protección solar adecuada y renovarla periódicamente, evitar la realización de esfuerzos físicos intensos durante las horas de más calor, consumir comidas ligeras y frescas, no dejar nunca a niños, personas dependientes o animales en el interior de vehículos estacionados y prestar especial atención a familiares, vecinos y personas vulnerables que puedan necesitar ayuda.

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