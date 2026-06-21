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Ferrolterra

Las sirenas de aviso de las presas de A Ribeira y O Eume sonarán el jueves

La Xunta explica que se trata de pruebas de funcionamiento, que buscan además que la ciudadanía conozca la alerta

Redacción
21/06/2026 21:10
Imagen de archivo de la presa de A Ribeira en As Pontes
Imagen de archivo de la presa de A Ribeira, en As Pontes
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La Consellería de Presidencia informó este domingo de que la Xunta activará esta semana la prueba de las sirenas de aviso a la población adscritas a 41 presas con Plan de Emergencia.

Entre ellas se encuentran las de A Ribeira (As Pontes) y O Eume (Pontedeume, Ares, Cabanas y Fene), ambas de Endesa.

El objetivo es que la ciudadanía se familiarice con el sonido, al tiempo que se comprueba el correcto funcionamiento del sistema.

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