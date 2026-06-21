Ferrolterra
Las sirenas de aviso de las presas de A Ribeira y O Eume sonarán el jueves
La Xunta explica que se trata de pruebas de funcionamiento, que buscan además que la ciudadanía conozca la alerta
La Consellería de Presidencia informó este domingo de que la Xunta activará esta semana la prueba de las sirenas de aviso a la población adscritas a 41 presas con Plan de Emergencia.
Entre ellas se encuentran las de A Ribeira (As Pontes) y O Eume (Pontedeume, Ares, Cabanas y Fene), ambas de Endesa.
El objetivo es que la ciudadanía se familiarice con el sonido, al tiempo que se comprueba el correcto funcionamiento del sistema.