Las sirenas de aviso de las presas de A Ribeira y O Eume sonarán el jueves

Imagen de archivo de la presa de A Ribeira, en As Pontes AEIG

La Consellería de Presidencia informó este domingo de que la Xunta activará esta semana la prueba de las sirenas de aviso a la población adscritas a 41 presas con Plan de Emergencia.

Entre ellas se encuentran las de A Ribeira (As Pontes) y O Eume (Pontedeume, Ares, Cabanas y Fene), ambas de Endesa.

El objetivo es que la ciudadanía se familiarice con el sonido, al tiempo que se comprueba el correcto funcionamiento del sistema.