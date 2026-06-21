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Diario de Ferrol

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Ferrolterra

Alerta roja en cuatro municipios de Ferrolterra por las altas temperaturas

Los 16 restantes están en nivel naranja, con temperaturas que sobrepasan los 30 grados

Redacción
21/06/2026 11:59
Playa de Doniños
Imagen de la playa de Doniños en una jornada calurosa de las últimas semanas
Jorge Meis
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El verano comenzó oficialmente este domingo a las 9.24 horas y lo ha hecho trayendo consigo una nueva jornada de temperaturas muy altas, especialmente en cuatro municipios de Ferrolterra que están en nivel rojo; es decir, que se esperan temperaturas iguales o superiores a los 37 grados.

As Somozas, A Capela, As Pontes y Monfero vivirán este día un episodio de calor extremo, mientras que los 16 concellos restantes se sitúan en alerta naranja, con el mercurio algo más bajo, pero igualmente sofocante, una situación que no mejorará esta semana, llegando al culmen el martes, cuando se espera un récord histórico en todo el país.

Según MeteoGalicia, las altas presiones situadas al norte de la península están atrayendo una masa de aire muy cálido procedente de África que ha llegado a Galicia y se instalará aquí hasta el miércoles. Esta circunstancia, sumada a los cielos despejados y tantas horas de sol, hace que se alcancen valores muy elevados.

La Xunta de Galicia recomienda controlar el tiempo de exposición al sol, beber mucha agua aunque no se tenga sed, proteger los ojos de la radiación solar, cubrirse la cabeza, usar protección y, por supuesto, evitar actividad física en las horas centrales del día.

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