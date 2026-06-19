Premio PEL a la mejor iniciativa emprendedora para Nubeiro Labs, con sede en Cabanas

Foto de familia de los galardonados Iago López

El Coruña Estudio Inmersivo (CEI), ubicado en la Cidade das TIC, acogió este viernes la entrega de los Premios PEL 2026 de la Diputación de A Coruña, unos galardones que llegaron a su octava edición y con los que el organismo provincial reconoce el talento, la innovación, la capacidad de generar empleo y el compromiso con el territorio por parte de empresas, autónomos e iniciativas emprendedoras.

Desde la institución que dirige Valentín González Formoso destacan el récord de participación de este año, con 145 candidaturas presentadas y un reparto total de 80.000 euros. Cabe señalar que parte de esta cantidad irá a parar a Ferrolterra, con dos iniciativas reconocidas en dos de las categorías del certamen.

Así las cosas, el jurado reconoció en el apartado de Mellor Iniciativa Emprendedora a Nubeiro Labs, una empresa con sede en Cabanas y centro de trabajo en Pontedeume fundada por los ingenieros industriales Carlos García Sotelo y Sara López Castro. La Diputación destaca su capacidad para convertir el emprendimiento digital en una herramienta de retorno de talento, creación de empleo cualificado y desarrollo sostenible. En esta misma disciplina, el accésit recayó en Ana María de Aspe Doldán por su proyecto La Tribu Verde, una entidad de Oleiros orientada a la implantación de prácticas de sostenibilidad en la industria audiovisual y cultural.

El siguiente reconocimiento de Ferrolterra llegó en la categoría de Mellor Iniciativa de Territorio Sostible. En ella Cynthia Arias Ramil, con su proyecto de producción agroecológico basado en la recuperación del patrimonio rural familiar, el relevo generacional y la modernización del sector primario (Bieiteiras, de As Pontes), logró el accésit, destacando el organismo provincial su capacidad de conectar la innovación agraria, la igualdad, la biodiversidad y el compromiso con el territorio. El premio fue a parar a Enzicas Bio, una microempresa biotecnológica de Santiago de Compostela especializada en el desarrollo de ingredientes naturales con capacidad enzimática para la industria alimentaria.

Ubaldo Cerqueiro y su propuesta Que Pasa na Costa (diario digital sobre la Costa da Morte) recibieron el galardón de Mellor Traxectoria Empresarial, siendo el accésit en este apartado para Chévere Producciones, centrado en las artes escénicas y la gestión cultural.

En la categoría de Mellor Iniciativa Empresarial Singular se reconoció el trabajo de Francisco José Millán Valiño por su proyecto Frouma Atlantic Wood (taller artesanal de Ribeira que usa madera procedente de las bateas de mejillón) y también el de José Manuel Salvado Sanín (accésit) por su obradoiro Sanín Percusión Artesanal (Santiago de Compostela).

Por último, la Mención Honorífica del jurado a la Mellor Iniciativa Transformadora do Rural recayó en la quesería Queizuar, de Touro. La gala incluyó, asimismo, un reconocimiento para el periodista ferrolano Isidoro Valerio, por su trayectoria profesional de más de cuatro décadas.

“Cada proxecto é unha mostra de esforzo, talento, innovación e confianza no futuro da nosa provincia”, declaró Valentín González Formoso durante su intervención en la gala de ayer, recordando que la Diputación de A Coruña lleva una década impulsando el Plan de Emprego Local (PEL), con una inversión que supera los 140 millones de euros, la creación de más de 9.000 empleos y la puesta en marcha de doce espacios de trabajo colaborativo.