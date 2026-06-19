Más de 10,3 millones de euros para estrategias de desarrollo local participativo de los GALP

Martina Aneiros y Tamara Tilve en el encuentro Xunta

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, mantuvo este viernes un encuentro con la gerente del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte, Tamara Tilve.

Ambas partes abordaron los proyectos presentados a la última convocatoria de las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), en el marco del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa) 2021-2027.

La representante autonómica destacó los más de 10,3 millones de euros destinados a las estrategias de desarrollo participativo.