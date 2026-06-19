La Xunta refuerza su apoyo a Cogami destinando más de 196.000 euros a sus programas

Una de las oficinas de atención a la mujer que tiene Cogami en Ferrol y otras localidades gallegas Cedida

El Gobierno gallego ha autorizado la renovación, por importe de 196.00 euros, del convenio de colaboración entre la Consellería de Sanidade y la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) para el desarrollo de su programa de apoyo destinado a la recuperación integral de las personas con discapacidad orgánica. El acuerdo, como destacaron desde el Ejecutivo gallego, se ha incrementado en un 20% con respecto al año anterior, cuando se destinaron 164.000 euros.

Cerca de un millar de personas podrán beneficiarse de este programa, según se avanza desde la administración autonómica. Tanto Cogami como su movimiento asociativo pondrán a disposición de la población un equipo multidisciplinar muy variado para poder tratar patologías tan diversas como hemofilia y otras coagulopatías congénitas; esclerosis múltiple, problemas reumáticos, del riñón, crohn y colitis ulcerosa, fibromialgia y fatiga crónica, fibrosis quística, enfermedades neuromusculares, linfedema, lipedema y otras patologías vasculares, además de personas afectadas por trasplantes medulares.

Atención especializada

Por otro lado, desde el pasado 1 de enero, un total de 80 mujeres demandaron el Servicio de Atención Especializada a la Mujer con Discapacidad de Cogami, un recurso que pretende dar respuesta a sus necesidades, especialmente a aquellas que se encuentran en situación de riesgo tras haber experimentado situaciones de violencia en el entorno familiar, doméstico o institucional, así como momentos de baja participación social, dificultades para incorporarse al mercado laboral o sobreprotección social y familiar.

Quienes participaron contaron con la ayuda de un equipo de profesionales de trabajo social en los centros de Ferrol, Coruña, Santiago, Vigo, Ourense y Lugo.