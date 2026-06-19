De Cabanas a Ortigueira, doce citas festivas para disfrutar en la comarca el fin de semana

Imagen de archivo de una sesión vermú Daniel Alexandre

En la cuenta atrás hacia una de las jornadas festivas con más eventos del calendario comarcal, San Xoán, desde este mismo viernes se suceden citas en las que se aúnan las celebraciones, las sesiones vermú, las verbenas y las comidas populares a lo largo y ancho de Ferrol, Eume y Ortegal.

1. San Xoán de Cedo en Sedes (Narón)

Este viernes 19, en el centro cívico de Sedes, en Narón, tendrá lugar el ‘San Xoán de Cedo’, un evento que comienza a las 18.00 con juegos populares en familia y seguirá con la actuación de la Banda de Gaitas de Ladrido (20.30), churrascada popular (21.00) y concierto de Mediarea (22.00), culminando con una hoguera comunitaria y realizándose sorteos a lo largo de la tarde-noche.

2. Iris (Cabanas)

En la parroquia de Iris, en Cabanas, celebran sus fiestas patronales este viernes y sábado. Empiezan con liscos desde las 21.30 y verbena con Panamá y DJ Chafu, para seguir el sábado con sesión vermú a las 13.30 amenizada por Grupo Jaque, comida popular una hora después, y un final a base de ‘tardeo’, en el que repiten los anteriores en el escenario y se suma Louband.

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3. A Cuíña y Os Chaos (As Pontes)

En A Cuíña y Os Chaos (As Pontes) arrancan en la tarde de este viernes con tres jornadas festivas. Habrá “liscada e chourizada” antes de la verbena con Tania Veiras y Los Cumbiapop (22.30) como teloneros de Origen, que empezarán su actuación a medianoche. El sábado, el pasacalles será con Canavella (12.00) y actuarán el Dúo Maracuyá (13.30) y Panamá Cinema (00.00). El domingo será el turno de DJ Eventec (13.30), el “xantar” comunitario (15.00) y, de nuevo, el pinchadiscos.

4. Espasante (Ortigueira)

En Espasante (Ortigueira) suben la apuesta y empiezan este viernes cuatro días de celebración con el Dúo Matices. El sábado tendrán recorrido con la AF San Xiao do Trebo y la música en el escenario de Suavecito (14.00 y 22.30) y de DJ Conxuro al final de la noche. El domingo, tras la misa de una con el coro de la parroquia, habrá vermú con Eclipse, mientras que el lunes organizan una gran sardiñada por la tarde amenizada por Gamelas e Anduriñas.

5. A Gándara (Narón)

Por su parte, A Gándara (Narón) vivirá este sábado la Festa de Inicio de Verán con DJ Viceversa (21.30) y degustación de sardinas, chorizos y churrasco. Niños y niñas podrán disfrutar de una fiesta de la espuma y de juegos populares (19.00) con La Guagua.

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6. San Cosme y San Roque (Cedeira)

Asimismo, el sábado 20 en Cedeira también se adelantan a San Xoán y la comisión de San Cosme e San Roque organizan, al lado de las pistas del colegio, una degustación de lacón y bolla en la que se podrá bailar al son de Acaba2, The Bandidos y DJ Wizard Mertin, con sorteos.

7. Régoa (Cedeira)

En la villa habrá más “troula” este sábado de mano de la AVV Régoa, que convocan una churrascada en el atrio desde las 21.00, con carpa y la banda sonora de DJ Pana.

8. Mugardos

En Mugardos estarán el sábado de “festa rachada” con sardiñada en el Casino Mugardés a las 20.30, donde tocarán Malditos Pendejos y pinchará DJ Planas.

9. O Freixo (As Pontes)

Por su parte, en la parroquia de San Xoán do Freixo (As Pontes), igualmente este sábado, tienen misa solemne a las 12.30 y vermú a continuación en el campo de la fiesta con el dúo En Clave de Ti, que repetirá por la tarde. Entremedias, “xantar social” desde las 14.30 horas.

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10. San Adrián de Veiga (Ortigueira)

San Adrián de Veiga (Ortigueira) festejará también el sábado, en su caso empezando por fuegos y bombas de palenque y siguiendo con eucaristía (13.00), acompañada de AC Troula de Ortegal, que repite a mediodía, sumándose en el ‘tardeo’ Mar de Arousa.

11. Pantín (Valdoviño)

Contarán con atracciones y comida popular. En esa misma jornada, pero en Pantín (Valdoviño), la comisión de fiestas prepara una “gran paellada” en el local social (14.00) con pulpo y paella, además de música y juegos infantiles.

12. Os Casás (Cerdido)

Finalmente, en la parroquia de Os Casás (Cerdido), honran a San Xoán este fin de semana. La primera jornada festiva comenzará el sábado con la actuación de Salsarena (14.00), que repite en la verbena nocturna junto al Dúo Calú. Ya el domingo, a las 12.00 hay misa con la Coral Eixil de Cedeira y procesión con Troula do Ortegal, que hacen doblete en la sesión vermú “larga”, acompañados en ella del Grupo Montreal.