Neda acoge este viernes un partido de boccia de mano de la ASCM

Un torneo de boccia en A Gándara AEIG

El municipio nedense acogerá en esta jornada la celebración de un partido de boccia, deporte paralímpico de precisión, que practica personas con parálisis cerebral o con grandes discapacidades físicas. La cita, impulsada por la ASCM, permitirá a los vecinos del lugar descubrir esta disciplina, siguiendo en directo el juego del Club ADM Ferrol.

La pista polideportiva de O Roxal acogerá la cita, entre las 16.00 y las 19.00 horas. Se trata de una competición federada en la que los jugadores y jugadoras desde sus sillas de ruedas, deben lanzar sus bolas lo más cerca posible de un blanco fijo, una pelota que actúa como diana, al tiempo que intentan separar la de los rivales. Esto supone hacer alarde de una combinación de puntería y también de táctica.

La iniciativa de la ASCM, que cuenta con la colaboración del Concello local, pretende dar a conocer esta disciplina paralímpica, que permite la práctica de ejercicio y a personas con discapacidad.