La Feanpas evaluó el curso que termina y puso deberes a la Xunta

Protestas en el CEIP A Solaina Cedida

La Federación Comarcal de Ferrolterra de Anpas de Centros Públicos (Feanpas) ha querido evaluar diferentes aspectos del año escolar que está terminando y dirigirse a la ciudadanía para denunciar lo que consideran deberes de la Xunta de Galicia que todavía no han sido abordados o, al menos, no de la forma que creen que requiere.

En primer lugar, destacan que la falta de profesorado especialista ha sido una constante, enumerando que “alguén decidiu quitarlle aos CEIP de San Xoán de Filgueira e Juan de Lángara a PT que compartían”, que en el Ponzos “levan todo o curso reclamando especialistas a tempo completo” y que en los centros de la zona rural “é peor”.

Asimismo, en el contexto del estado de las instalaciones, piden mejoras en A Solaina, Ponte de Xubia, IES de Fene y los CEIP de Esteiro y Pazos. Denuncian, asimismo, que la Xunta eliminó de los catálogos una unidad de 4º de Educación Infantil del San Xoán de Filgueira, Cruceiro de Canido y A Gándara, un colegio, este último, que para el próximo año no pudo ofertar 40 plazas, solo 20.

“Sen sermos adiviñas, xa adiantamos que para setembro teremos máis do mesmo: negar cartos, recursos e profesorado ás nosas crianzas”, concluyen.