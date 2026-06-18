El Xeoparque Cabo Ortegal recibió a casi mil estudiantes

Una de las visitas de alumnado al territorio reconocido por la Unesco Xeoparque

El Xeoparque Cabo Ortegal celebra el éxito que han tenido sus propuestas para los centros educativos. Concretamente, recibió a más de 900 alumnos y alumnas durante el curso escolar para conocer la zona mediante las excursiones divulgativas organizadas por la entidad.

Las visitas, que se pueden solicitar gratuitamente a través de un formulario disponible en redes sociales, permitieron a los estudiantes descubrir los rincones más llamativos de la zona. Según los últimos datos, fueron 23 los colegios e institutos que se inscribieron para poder conocer de primera mano los detalles de esta iniciativa.

En cuanto a los centros educativos anotados, el personal señala que varios de ellos están ubicados en municipios próximos a las comarcas de Ortegal y Ferrolterra. No obstante, las localidades que comprenden ambas no son los únicos lugares que participaron en los itinerarios, pues el geoparque también contó con la presencia de alumnado procedente de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo.

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Aparte de Educación Primaria y ESO, las expediciones fueron las citas elegidas por grupos de Bachillerato y otros ciclos formativos, todos ellos guiados por el géologo y director científico del geoparque, Fran Canosa. Respecto a las cifras de visitantes registradas, hace un balance positivo del curso: “os datos de participación son moi bos e amosan un grande interese por visitar o xeoparque” entre todos los asistentes. De hecho, se muestra optimista y señala que la intención es que el año que viene “se manteñan estas estatísticas ou incluso aumenten”.

Para cumplir dicho objetivo, asegura que se llevarán a cabo “plans educativos, comezando cos centros pertencentes ao propio territorio do xeoparque”, quienes considera que “deben ser os primeiros beneficiados”.

Por último, Canosa subraya que trabajar en el ámbito educativo “é unha prioridade” para el Xeoparque Cabo Ortegal, una zona con una superficie terrestre y marítima de casi 800 kilómetros cuadrados que despierta el interés tanto de jóvenes como de adultos mediante sus paisajes y las excursiones y conferencias que allí se organizan.