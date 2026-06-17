Actividades lúdicas y deportivas al aire libre este verano en Ferrolterra

Una de las actividades del programa OcioSol, el pasado verano AEIG

El verano está a la vuelta de la esquina y los Concellos se preparan para ofrecer entretenimiento y deporte al aire libre durante la época no lectiva, tanto para los más pequeños como para los adultos. En este sentido, varios ejecutivos locales tienen abierto el plazo de inscripción para tomar parte en diversas propuestas, que combinan diferentes disciplinas deportivas con campamentos que engloban iniciativas de distinta índole.

Es el caso de Valdoviño, que ofrecerá bajo su programación de OcioSol –en la pista de A Frouxeira– atletismo, baloncesto, fútbol sala, tenis y multijuegos. El periodo para anotarse en estas clases –de una hora, dos días a la semana y con un coste de 7,37 euros al mes o de 8,86 en el caso de la gimnasia de mantenimiento para mayores– finaliza el próximo día 25.

Moeche es otro de los Consistorios que oferta propuestas relacionadas con el ámbito del deporte. Así, en el marco del programa ‘Verán en Acción’, habrá sesiones de julio a agosto de natación infantil, aquagym para adultos, tenis y ejercicio físico al aire libre. Quienes estén interesados pueden ponerse en contacto con el departamento de Deportes y formalizar su inscripción en el Registro o la Sede Electrónica.

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Por su parte, el municipio de Cariño ofertará desde el 1 de julio hasta el 21 de agosto seis deportes y cuatro actividades culturales en las Escolas Deportivas e Obradoiros Culturais Verán 2026. Habrá triatlón, caminatas, patín, fútbol sala, balonmano y baloncesto, además de sesiones de cocina creativa, juegos y manualidades. “Estas actividades permiten que los niños y jóvenes disfruten de un verano activo, educativo y divertido, al tiempo que ofrecemos a las familias una herramienta útil para facilitar la conciliación durante las vacaciones escolares”, aseveró al respecto la alcaldesa, Ana María López. Quienes deseen tomar parte deben anotarse hasta el día 21 por medio de un formulario disponible en la web municipal (más información en el 981 405 064).

Intermunicipal

Los Concellos de Neda y Cedeira (este último participa por primera vez) ofrecen para los jóvenes de sus localidades la posibilidad de participar en las Acampadas intermunicipais na Natureza en Vilarbó, en As Pontes. En ellas se ofrecerán actividades deportivas, medioambientales y culturales adaptadas a las edades de los menores, en el entorno del embalse de A Ribeira, en las Fragas do Eume. Del 3 al 13 de julio se desarrollará el turno ‘Multiaventura’, para menores de 12 a 17 años, mientras que del 23 al 30 de ese mismo mes se llevará a cabo el ‘Robinsón’, para niños y niñas de entre siete y once. El coste del primero asciende a 330 euros y, el del segundo, a 220. El plazo para inscribirse culmina el 23 de junio.

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En el caso de As Somozas, el ejecutivo organiza tres propuestas distintas para facilitar la conciliación de las familias y fomentar el disfrute de los jóvenes. Así, el ‘Campamento de verán’ se dirige a menores nacidos entre 2013 y 2021 y se desarrollará en el Complejo Multiusos del 29 de junio al 31 de agosto (de 09.30 a 14.00 horas). Se ofertan 40 plazas con actividades relacionadas con el arte, la cultura, la música o el deporte. Las familias pueden inscribir a los niños y niñas hasta pasado mañana.

La segunda opción que ofrece el Consistorio somocense es el Campamento de Verán en el Centro de Ocio Infantil, pensado para jóvenes de tres a doce años. Se desarrollará entre el 22 de junio y el 8 de septiembre, con plazas limitadas.

Por último, el campo municipal Manuel Candocia albergará del 6 al 17 de julio el campamento EF Irmandiños, con actividades como fútbol, pádel o piscina para menores de seis a 18 años. Más información en el correo electrónico efirmandinos@gmail.com.