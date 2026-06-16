Vacunación frente al pneumococo y el herpes zóster en las residencias de mayores de la zona

Los mayores serán invitados a recibir los dos sueros AEIG

La Xunta de Galicia acaba de dar inicio a una nueva campaña de vacunación en las residencias públicas de mayores pertenecientes a todas las áreas sanitaria de Galicia.

La campaña se desarrolla conforme a las recomendaciones vigentes del programa autonómico, “garantindo a equidade e accesibilidade ás vacinas financiadas, mediante a súa administración no propio centro residencial e reducindo as barreiras de acceso”, como apuntan desde Sanidade. Asimismo, la campaña pretende también facilitar la inoculación de los sueros a personas residentes en estos centros, al ser un colectivo “especialmente vulnerable”.

En este proceso de inmunización se va a ofrecer a los usuarios de estos espacios asistenciales la vacuna antipneumocócica conjugada 20 valente a personas que no hayan sido vacunadas inicialmente, reduciendo de este modo la incidencia de enfermedades leves del tracto respiratorio superior hasta formas graves como pneumonía, meningitis ó sepsis.

En este proceso, los mayores de residencias como la de Caranza recibirán también una invitación para suministrarles la vacuna contra el herpes zóster a las personas que tengan entre 65 y 80 años de edad.