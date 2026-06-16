El obradoiro dual de empleo ‘Reinicia XII’ contará con más de 454.000 euros de la Xunta

La representante de la Xunta en Ferrol participó en el acto Cedida

La Xunta de Galicia continúa actualizando sus proyectos para impulsar la formación y la empleabilidad en la comarca de Ferrolterra. En este último caso, ha confirmado la renovación de ‘Reinicia XII’, un obradoiro dual de empleo promovido en los concellos de Fene, Neda y Ares.

Este último municipio fue el elegido ayer para celebrar el acto de inauguración de esta iniciativa que contará con una inversión superior a los 454.000 euros, una cifra que supone 43.000 euros más que en la edición del año pasado.

Concretamente, el programa cuenta con la participación de 20 personas en situación de desempleo, quienes reciben formación en diferentes modalidades, tales como atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y carpintería y mueble, además de la aplicación de lacas y barnices. Sin embargo, no todo va a ser teoría en este plan: los alumnos y alumnas también tendrán la posibilidad de ampliar sus conocimientos mediante la puesta en marcha de actuaciones para mejorar las dotaciones públicas de las tres localidades implicadas en el obradoiro. Un ejemplo de ello es la reposición de materiales deteriorados en la parte del paseo marítimo de Xuvia que discurre por Neda.

La inauguración de la iniciativa contó con la participación de la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, quien acudió a las instalaciones de la Alianza Aresana acompañada del director de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Juan José Couce.

Allí, la representante del ejecutivo autonómico quiso destacar el valor de este tipo de formación “polo seu carácter social e pola súa contribución a mellorar as oportunidades de empregabilidade dos participantes”. Por otro lado, Aneiros consideró que los obradoiros duales son un buen ejemplo de la colaboración entre el gobierno gallego y los ayuntamientos en materia de empleo.

Por último desde la Xunta recuerdan que los programas como ‘Reinicia XII’ pueden ser promovidos tanto por los propios concellos como por las mancomunidades de municipios. Además, las entidades públicas dependientes también pueden impulsar este tipo de iniciativas que ayudan a combatir el paro en los pueblos y ciudades.

El emprendimiento femenino: también apoyado por la Xunta La representante del gobierno autonómico en Ferrol, Martina Aneiros, y el director territorial de la Consellería de Emprego, Juan José Couce, visitaron As Pontes para asistir a la jornada ‘Amas da terra’. La charla-taller, desarrollada en la Casa do Mel de Goente y organizada por el Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Ferrol, tiene como objetivo impulsar el talento femenino y el emprendimiento de la mujer en el medio rural. En ella, Aneiros aprovechó para trasladar el apoyo de la Xunta de Galicia a este tipo de iniciativas.