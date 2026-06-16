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Diario de Ferrol

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Ferrolterra

A Xunta premia a escolares de Verín, Cerceda, A Coruña e Vilanova polos seus audiovisuais

Ep
16/06/2026 14:49
Entrega de premios de 'Nós tamén creamos'
Entrega de premios de 'Nós tamén creamos'
Xunta de Galicia
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Escolares de Verín, Cerceda, A Coruña e Vilanova de Arousa resultaron gañadores da edición 2025-2026 do certame de curtametraxes de animación en galego 'Nós tamén creamos', unha iniciativa impulsada pola Xunta para fomentar o uso da lingua galega a través da creación audiovisual. 

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, fixo entrega este martes dos premios no Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) e felicitou aos estudantes que definiu como "grandes artífices" destes galardóns, que viran "ao redor da lingua, do audiovisual e da literatura galega". 

O concurso, promovido conxuntamente pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, contou nesta edición coa participación de 18 centros educativos. 

Na categoría correspondente ao segundo ciclo de Educación Infantil, o premio recaeu no Colexio Princesa de España, de Verín (Ourense), mentres que o accésit foi para o Colexio Ponte Carreira de Frades (A Coruña). 

No nivel de primeiro e segundo de Educación Primaria, o galardón foi para o Colexio Celso Emilio Ferreiro, de Cerceda (A Coruña), e o accésit correspondeu ao Colexio de Guillarei, en Tui (Pontevedra). 

Pola súa banda, o Colexio de Zalaeta, da Coruña, obtivo o primeiro premio na categoría de terceiro e cuarto de Primaria, mentres que o Colexio O Vicedo, do Vicedo (Lugo), recibiu o accésit. 

Finalmente, na modalidade de quinto e sexto de Primaria, o premio foi para o Colexio de Viñagrande-Deiro, de Vilanova de Arousa (Pontevedra), e o accésit recaeu no Colexio do Feal, de Narón (A Coruña). 

Durante o seu discurso, López Campos agradeceu o esforzo realizado por todo o alumnado participante e destacou a calidade dos traballos presentados, que evidencian a "enorme capacidade dos máis novos para crear e divertirse en lingua galega". 

Do mesmo xeito, puxo en valor o labor do profesorado e dos equipos de dinamización lingüística, aos que considerou "fundamentais" para transmitir o interese pola defensa e promoción do galego. 

As curtametraxes premiadas, xunto co resto de traballos participantes, poderán verse a través do Portal dá Lingua Galega, na súa canle de Youtube e tamén na sección infantil e na aplicación Xabarín da Corporación Radio e Televisión de Galicia. 

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