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Diario de Ferrol

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Ferrolterra

Asotrame recibe los 2.000 euros donados por I’tics en el marco del Wedding Pack Solidario 

Desde la entidad promotora de la cita indican que ya son más de 19.000 euros los euros donados hasta la fecha a la asociación gallega

Redacción
15/06/2026 21:56
Casate no camiño pontedeume
La última edición de la cita 'Cásate no Camiño" cuya primera parada fue en Pontedeume pero que recalará en los próximos meses en otros puntos de la comarca
Jorge Meis
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La Institución Turística Inclusiva Cultural y Social (I’tics) ha realizado una donación de 2.000 euros a la Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas (Asotrame) en el marco del VIII Wedding Pack Solidario ‘Cásate no Camiño’, la “iniciativa pioneira e experiencial celebrada en Pontedeume que une territorio, persoas e compromiso social, demostrando que as vodas tamén poden ser unha ferramenta real de transformación comunitaria”.

Con esta ayuda, “o compromiso de I’tics con Asotrame acada un total de 19.100 euros doados, destinados a impulsar proxectos de impacto social”, explican.

La acción fue posible un año más gracias a la implicación de “persoas, parellas, profesionais, empresas e institucións que formaron parte desta edición, consolidando un proxecto que pon en valor a accesibilidade, a diversidade, a inclusión, a sostibilidade e a solidariedade como piares fundamentais”.

Desde la organización del certamen agradecen el apoyo de Eli Conde, así como del Concello de Pontedeume, Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Galicia Calidade, Diputación da Coruña y la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, “cuxo respaldo institucional reforza a proxección e o impacto do proxecto".

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