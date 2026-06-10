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Ferrolterra

Un conato de carga policial enturbia la quinta jornada de huelga del sector del metal

Este jueves hay manifestación provincial en A Coruña a las 12.00 horas

Redacción
10/06/2026 21:44
Manifestación do metal Navantia
Manifestación del metal, este miércoles
Daniel Alexandre
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Un conato de carga policial cuando comenzaba la manifestación de los trabajadores y trabajadoras del sector del metal en el entorno del acceso principal de Navantia amenazó el carácter pacífico de las movilizaciones desde que comenzaron en el mes de mayo para reclamar agilidad en la negociación del convenio provincial.

Aunque no pasó a mayores, el sindicato CGT considera el incidente –originado, al parecer, después de que uno de los petardos explotase muy cerca de un agente– como una “provocación policial” que, asegura, se repitió “minutos máis tarde no lateral do Jofre”.

Al margen de este episodio, la jornada se desarrolló, como todas las anteriores, con normalidad y con una “alta participación”, dijo el portavoz de la CIG, Serxio Martínez, por parte de los trabajadores y trabajadoras afectados por esta negociación.

A este respecto, la parte social señaló que no ha habido ningún contacto con la patronal desde que el pasado día 2 decidió que no asistiría a la reunión del jueves 4 por falta de tiempo para estudiar la contrapropuesta de la empresa. “O que teñen que facer é convocar unha reunión da mesa negociadora, que é o que toca”, añadió Martínez.

Este jueves habrá otra jornada de huelga, con una manifestación provincial que saldrá de la avenida das Mariñas, en Perillo-Oleiros, hacia la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña.  

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