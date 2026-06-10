Los campamentos de la comarca se preparan para la temporada de verano

Imagen de archivo del campamento urbano de la plaza de España (Ferrol) Daniel Alexandre

El próximo día 21 está marcado en el calendario de muchas personas, pues es la fecha en la que comenzará oficialmente el verano, una época especialmente ansiada por los niños y niñas, que justo dos días antes finalizarán el curso escolar. Jugar con los amigos, acostarse más tarde, ir a la playa o a la piscina son algunos de los planes que retomarán en poco más de una semana.

No obstante, el período estival también es sinónimo de algo muy esperado por los pequeños: los campamentos de verano, que un año más ofrecen miles de plazas y una gran variedad de opciones para pasarlo en grande y hacer nuevos amigos.

Ferrol

En el caso de Ferrol, son varias las ofertas disponibles. Entre el 1 de julio y el 31 de agosto, 440 menores de 3 a 12 años de edad podrán anotarse en los municipales que, además de ser gratuitos, tendrán lugar en tanto el la zona urbana – en los centros educativos de Ponzos y Recimil–, como en la rural –en la Asociación de Vecinos de Esmelle y el CEIP A Laxe–. En ellos, los jóvenes empadronados en la ciudad departamental podrán disfrutar en horario de 8.30 a 14.30 de un amplio abanico de actividades lúdico-deportivas.

De las plazas disponibles, 270 serán para el primer mes y 170 para el segundo. Hasta mañana inclusive, los interesados podrán inscribirse a través de la sede electrónica municipal, donde se encuentra el formulario necesario para tramitar la solicitud.

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Por otro lado, los nacidos entre 2010 y 2020 tienen una opción más temática, como es ‘Aventura Stem: Viaje en el Tiempo’, de Play Code Academy en colaboración con el Campus Industrial de la Universidade da Coruña. Del 22 al 26 de este mes y del 29 al 3 de julio, el recinto ferrolano albergará una serie de talleres tecnológicos de 9.00 a 14.00 horas. En este caso, el precio es de 135 euros y de 115 para los hijos de miembros de la comunidad universitaria, además de incluir la posibilidad de pedir los servicios de madrugadores –de 08.00 a 09.00–, y de desayuno o comedor, con un coste de 20 euros por semana para el primero y de 50 para el segundo.

Otra alternativa se encuentra en el Club de Campo, donde se organizarán diferentes tipos de propuestas para niños de 3 a 16 años según la modalidad: multidisciplinar en castellano o inglés, fútbol, tenis y multideporte. Sin embargo, si les interesa más el atletismo, el Club Ría Ferrol celebrará un campamento del 22 de junio al 3 de julio, con un horario de 9.00 a 13.30 y unos precios de 60 euros (22-26 de junio), 70 (del 29 de junio al 3 de julio) y de 120 para las dos semanas.

Justo el último día de esta propuesta, la Escuela de Surf Camp y el Racing Club de Ferrol retomarán su Summer Surf Camp, con unos precios de entre 550 y 650 euros –alojamiento y pensión completa incluidos– y una programación especialmente centrada en ambos deportes que finalizará el 10 de julio. Además, en Ferrolterra habrá otras opciones para los amantes de las olas, como The Camp Doniños o el Surf Camp de la playa de Pantín.

Valdoviño

En esta última parroquia, el Concello de Valdoviño pondrá en marcha el programa ‘Concilia Tempos de Verán’, destinado a niños de entre 4 y 13 años. Concretamente, estos campamentos, cuya fecha límite de inscripción será el próximo viernes, se celebrarán por semana entre julio y agosto, desde las 8.30 hasta las 14.30, en el local social. La cuota mensual de participación es de 55 euros y se aplicará un descuento del 20% en caso de que también asista un hermano.

Moeche

Por su parte, el Consistorio de Moeche recuerda que hasta el próximo día 17 seguirá recibiendo solicitudes para quienes deseen anotarse en su propuesta local, ‘Sementeira’. En ella, los escolares de entre 3 y 12 años, además de jugar en el pabellón polideportivo de San Ramón, visitarán el castillo de la localidad y otros lugares más refrescantes, como el área recreativa de Souto Grande o la piscina municipal. Dependiendo del horario elegido –de 8.00 a 15.00 horas o de 10.00 a 14.00– y el número de hermanos, las actividades costarán entre 40 y 90 euros.

Algunas iniciativas están pensadas para divertirse y refrescarse Cedida

Ares

Respecto a Ares, el ejercicio y la diversión serán los protagonistas de su ‘VenareAres Deportivo’, planteado para todo julio y la primera quincena de agosto. Precisamente hoy es el primer día para quienes estén empadronados en la localidad y quieran apuntar a sus hijos, que deberán haber nacido entre el año 2014 y el 2020. En total, serán 25 los menores que podrán acudir a la edición de este verano. El calendario se dividirá en tres tandas: en julio, del 1 al 15 y del 16 al 31, y en agosto del 1 al 14.

Para reservas quincenales, los precios serán de 34 euros para los vecinos del municipio y de 56 para el resto, mientras que la cuota mensual costará 61 a los aresanos y 105 a los demás. En cuanto a las fechas límite para poder anotarse, los primeros deberán hacerlo antes del próximo martes día 16 y los segundos podrán inscribirse entre el miércoles 17 y el lunes 22.

Fene

Otra localidad que apuesta por el ámbito lúdico-deportivo es Fene, que este año cuenta con una nueva oferta que se desarrollará en el Círculo Mercantil Industrial del 3 al 14 de agosto, en horario de 10.00 a 14.00. Los empadronados o escolarizados tienen hasta mañana para matricularse y el próximo viernes será el turno de los niños de otros ayuntamientos.

En cambio, para los residentes en San Sadurniño, será el propio día 12 cuando termine la recogida de solicitudes para ‘Aldea de Verán’, orientada a edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y dotada de 35 plazas. Según el Concello, la iniciativa incluye juegos cooperativos, actividades físicas y encuentros intergeneracionales bajo la supervisión de un equipo de monitores con formación pedagógica; todo ello en un horario de 8.00 a 14.30 horas, aunque también hay opción de salir a las 15.00.

Pontedeume

Por otra parte, Pontedeume celebrará en agosto el ‘Campamento Euroeume’, con una programación de martes a jueves en la que los pequeños de 6 a 12 años jugarán y aprenderán a través del deporte y la cultura, entre otras propuestas. Los interesados tienen hasta el próximo lunes 15 de junio para presentar sus solicitudes. Además, en este mismo municipio, el lugar de Vilarbó albergará una vez más sus Acampadas Intermunicipais, con un sinfín de actividades en plena naturaleza para sus dos iniciativas: el Multiaventura, del 3 al 13 de julio y destinado a adolescentes de 12 a 17 años, y el Robinsón, que tendrá lugar del 23 al 30 de julio y será para niños y niñas de entre 7 y 11 años.

Neda

Por último, el Concello de Neda publicó el pasado lunes el listado de admitidos a su campamento municipal, que ha cubierto 89 de las 90 plazas ofertadas para este año. Aún así, los participantes deberán inscribirse definitivamente entre el lunes y el jueves de la semana que viene para poder disfrutar del verano de una manera diferente.