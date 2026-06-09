Los sindicatos valoran el seguimiento de la primera de las tres jornadas de huelga en el sector del metal

Piquete en la puerta de Navantia, en la mañana de este martes Daniel Alexandre

Dos semanas después del anterior paro, que duró un par de días, los sindicatos CCOO, CIG y UGT volvieron a convocar a sus afiliados a una huelga que, en esta ocasión, comenzó este martes y se prolongará hasta el jueves con el objetivo de forzar a la patronal a agilizar la negociación del convenio provincial del sector siderometalúrgico, cuya vigencia finalizó el pasado 31 de diciembre.

La acción fue, según explicaron los portavoces de las centrales sindicales, un “éxito” en la comarca, con la paralización de la actividad de las compañías auxiliares en los astilleros y una fuerte repercusión en la mayor parte (“hai catro ou cinco empresas que temos localizadas que si traballaron”, reconocieron) de las que operan en los polígonos industriales.

Este nuevo paro de tres días se produce en un momento en el que las negociaciones con las organizaciones empresariales vuelven a estar en el aire. El martes 2 de junio fue la última vez que las partes se sentaron en la misma mesa después de que unos días antes –y tras las dos jornadas de huelga anteriores– se reanudara el diálogo. Sin embargo, la patronal argumentó que no podría estudiar la contrapropuesta de la parte social por falta de tiempo. Desde entonces, ni una llamada, aseguran los sindicatos.

“Por incrible que poida parecer e con tres xornadas de folga convocadas, non hai contacto ningún”, confirmó el responsable de la Federación de Industria de la CIG en Ferrolterra, Serxio Martínez, “pois ademais foron eles mesmos os que decidiron suspendela: son eles quen teñen que convocarnos, pois son eles os causantes deste novo bloqueo cando todo indicaba que estabamos no camiño de comezar a avanzar”.

Por parte de UGT, su portavoz, Antonio López, considera “unha falta de respecto estas idas e vidas e, de feito, non cremos que sexa moi serio cando xa había un calendario establecido de dúas reunións semanais”. Con todo, destacó el “compromiso” y el “valor” de los trabajadores y trabajadoras que están secundando los paros, pues es esa “forza” la que llevará a las organizaciones empresariales a “tomarse isto en serio”. Por su parte, Marcos Vázquez, de CCOO, apuntó que en la breve conversación que pudieron mantener con la dirección de Navantia a primera hora de la mañana se acordó que se permitiría el paso a los empleados y empleadas de la plantilla principal y, al mismo tiempo, se llegó al acuerdo de convocar para la próxima semana una reunión sobre las tablas salariales del plus de astillero, otro de los temas en liza.