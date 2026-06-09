El BNG reclama en el Congreso modernizar y transferir a Galicia la línea Ferrol-Ribadeo

Néstor Rego, en el hotel Almirante de Ferrol Jorge Meis

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, reclama la modernización de la línea de ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo, así como su transferencia a la Comunidad Autónoma. El parlamentario recuerda que son frecuentes las “incidencias graves”, que, unidas al “deterioro do servizo e á falta de investimentos” hacen que la línea sea “insustentábel”.

En esa línea, Rego explica que la “inseguranza do servizo é xa estrutural, con avarías frecuentes, cancelacións case diarias e falta de información e alternativas para as persoas usuarias”, una situación que, recalcó, “afecta de maneira directa á conectividade das comarcas de Ferrol e Ortegal, agravando o illamento territorial e as dificultades de mobilidade”.

Por todo ello, el diputado nacionalista urge al Gobierno central a ejecutar “investimentos urxentes de modernización, renovar o material rodante e reforzar o persoal de atención ao público tanto a bordo como nas estacións”.

Además, Rego cree que la solución definitiva pasa por “mudar o modelo”, en referencia a la necesidad de que la línea entre Ferrol y Ribadeo se transfiera a la administración autonómica. “Dese xeito”, subraya, “a infraestrutura e os servizos poderían ser xestionados con criterios de proximidade e eficacia”. Para justificar su petición, el parlamentario del BNG alude a procesos similares de la antigua FEVE en Euskadi, Cataluña y Andalucía, que asumieron el servicio y la infraestructura “con operadores propios” y con “resultados positivos”.