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Ferrolterra

El BNG reclama en el Congreso modernizar y transferir a Galicia la línea Ferrol-Ribadeo

Asegura que es urgente la inversión en la antigua FEVE

Redacción
09/06/2026 22:23
O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, e a senadora do BNG, Carme da Silva, participan nun almorzo informativo para trasladar aos medios o conseguido durante esta lexislatura nas Cortes do Estado. Estarán ac
Néstor Rego, en el hotel Almirante de Ferrol
Jorge Meis
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El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, reclama la modernización de la línea de ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo, así como su transferencia a la Comunidad Autónoma. El parlamentario recuerda que son frecuentes las “incidencias graves”, que, unidas al “deterioro do servizo e á falta de investimentos” hacen que la línea sea “insustentábel”.

En esa línea, Rego explica que la “inseguranza do servizo é xa estrutural, con avarías frecuentes, cancelacións case diarias e falta de información e alternativas para as persoas usuarias”, una situación que, recalcó, “afecta de maneira directa á conectividade das comarcas de Ferrol e Ortegal, agravando o illamento territorial e as dificultades de mobilidade”.

Por todo ello, el diputado nacionalista urge al Gobierno central a ejecutar “investimentos urxentes de modernización, renovar o material rodante e reforzar o persoal de atención ao público tanto a bordo como nas estacións”.

Además, Rego cree que la solución definitiva pasa por “mudar o modelo”, en referencia a la necesidad de que la línea entre Ferrol y Ribadeo se transfiera a la administración autonómica. “Dese xeito”, subraya, “a infraestrutura e os servizos poderían ser xestionados con criterios de proximidade e eficacia”. Para justificar su petición, el parlamentario del BNG alude a procesos similares de la antigua FEVE en Euskadi, Cataluña y Andalucía, que asumieron el servicio y la infraestructura “con operadores propios” y con “resultados positivos”. 

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